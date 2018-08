RokokoPosten: Nu vil Lars Løkke Rasmussen også være statsminister

Først ville Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, være statsminister. Dernæst meldte Enhedslistens Pernille Skipper sig på banen. I en højst overraskende udmelding bekendtgør Lars Løkke Rasmussen fra Venstre, at han også går efter statsministerposten.

»Jeg synes, dansk politik bliver for fattig, hvis befolkningen kun kan vælge mellem tre kandidater fra venstrefløjen. Danmark har også brug for en som mig, der stort set vil det samme som Mette Frederiksen, men er mand og fra blå blok,« siger den 54-årige partiformand.

Løkke Rasmussen er klar over, at hans ønske om politisk lederskab vil blive set som overmodigt.

»Der er nok nogle, der vil trække på smilebåndet over, at jeg lige pludselig vil være med, men der var heller ingen, der troede på mig til hovedbestyrelsesmødet for fire år siden, og det kom de til at fortryde,« siger Lars Løkke Rasmussen, men benægter, at han vil erstatte den danske befolkning med Søren Gade, hvis ikke de stemmer på ham ved næste folketingsvalg.

»Det kunne jeg aldrig finde på at true nogen med. Folk skal have lov til at komme med deres mening, fx om mine bilag eller nepotistiske forbindelser eller evne til at lede landet, uden at jeg hævner mig. Det bliver ikke noget med, at jeg trækker vælgerne ned i en kælder i Odense og forsøger at dominere dem.«

Løkke Rasmussen vil hverken, som Pernille Skipper, pege på Mette Frederiksen som statsminister, hvis det bliver nødvendigt, eller trække Venstres mandater ud af rød-blå-ligningen, i stil med Uffe Elbæk.

»Jeg vil pege på mig selv som statsminister og kun støtte dem, der bakker mig op, uanset hvad der sker. Hvis det lykkes de andre partier at danne regering uden om Venstre, så siger jeg bare: Gå efter det. Men I skal ikke regne med min støtte.«

Så du vil ikke satse på at være tungen på vægtskålen efter næste folketingsvalg?

»Nej, jeg håber bare på, at vi får den nødvendige samtale med befolkningen, som fører til, at jeg bliver statsminister, fordi rød blok er i totalt kaos. Man kan måske formulere det sådan, at man vælger mellem mig og kaos.«

Det har i skrivende stund ikke været muligt at afklare, hvorvidt udmeldingen kommer fra privat-Lars eller statsminister-Lars.