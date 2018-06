RokokoPosten: NorthSide dropper musikken: Bliver ren samtalefestival i 2019

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Feedbacken fra publikum er utrolig vigtig for os. Derfor imødekommer vi nu flertallets ønske om, at man ganske uforstyrret af musikken kan catche up med gamle venner, diskutere, om NorthSide-burgeren var bedre sidste år, eller hjælpe vennerne med at udvælge de bedste Tinder-profiler i alle tre dage helt uden musik.«

Så klar er udmeldingen fra John Fogde, der er talsmand for den aarhusianske festival. Den eneste officielle optræden i 2019 bliver ifølge Fogde spoken word-gruppen Vi sidder bare her med Jørgen Leth i spidsen, da han alligevel bare sidder og mumler i øst og vest og drikker vin på scenen i timevis, hvilket passer perfekt til publikums egen adfærd og ønsker.

»Men lyden bliver naturligvis dæmpet, og vi henter kun Leth ind for at inspirere de mennesker, som på dag tre måske er løbet tør for emner at tale om,« siger John Fogde.

Talsmanden fortæller også, at samtlige køkkener i madboderne bliver lavet om til åbne samtalekøkkener for at tage hensyn til alle de familiefædre og -mødre, som føler, at de har de bedste snakke om realkreditlån og dagplejeordninger i netop køkkenet, mens præfabrikerede retter varmes i ovnen. Enkelte NorthSide-deltagere, som RokokoPosten har talt med, vil dog savne de gode ting, som musikken trods alt bragte med sig.

»Det er lidt nemmere at tale med veninderne om de fyre, jeg gerne vil score, når alle de omkringstående ikke kan høre det. På den måde kommer jeg til at savne den slørende baggrundsstøj,« siger festivaldeltageren Erika, der til daglig læser på designskolen i Kolding.

Hun bakkes op af Peter fra Østerbro, som netop har brugt ti timer på at sætte sit VM-drømmehold og gerne vil tale med vennerne om det, uden at alle andre på festivalen får fat i alle hans tips.

»Det er jo ikke alle, der har opdaget, at Frankrig har en nem første kamp, hvor Griezmann helt sikkert scorer. Men bortset fra det er jeg glad for, at NorthSide endelig dropper alle koncerterne, så mine venner og jeg kan snakke om fodbold, Tour de France og Wimbledon uden at blive forstyrret af »The National«,« siger han.

NorthSide forbliver en tredagesfestival og med samme billetpris som i år, oplyser John Fogde afslutningsvis.