RokokoPosten: Norske black metal-fans hjælper Folkekirken af med personfølsomme oplysninger

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Jeg elsker black metal, men allermest elsker jeg EU!«

Sådan lyder det fra norske Øystein Gulbrandsen, der de seneste dage har opholdt sig i Danmark, hvor han er i gang med at fjerne personfølsomme oplysninger fra københavnske kirkegårde.

Gulbrandsen har taget en måneds orlov fra sit job som børnehavepædagog i Norge, så han sammen med tre andre norske black metal-fans kan hellige sig arbejdet med at bringe den danske folkekirke up to date med EU-reglementet.

De fire nordmænd har helt særlige forudsætninger for at klare arbejdet, fortæller biskop Peter Skov-Jakobsen fra Københavns Stift.

»Det er klart, at det ikke er nok at destruere kirkebøger, når der står masser af personfølsomme oplysninger rundt omkring på kirkegårdene. Jeg har derfor ansat fire nordmænd, der alle kan dokumentere væsentlige erfaringer med at ødelægge gravsten. Alle har straffeattester, der viser, at de er dømt for hærværk og gravskændinger i Norge, så de er fuldt ud kompetente til at klare denne opgave,« siger han.

Skov-Jakobsen fandt de norske black metal-fans ved at skrive et opslag i en Facebook-gruppe. Men selvom mange var interesserede i at smadre danske kirkegårde, kunne kun ganske få bevise, at de havde prøvet noget lignende før.

Hvis arbejdet forløber planmæssigt, er der mulighed for, at andre af landets stifter vælger at hyre black metal-fans.

»Problemet med personfølsomme oplysninger, der står frit tilgængelige til skue for alle, findes over hele landet. Så jeg er i løbende dialog med andre biskopper, der ser det her som en fremragende måde at løse problemet på,« siger Peter Skov-Jakobsen.

Alle fire norske black metal-fans er villige til at fortsætte, fortæller Øystein Gulbrandsen.

»Det ville være super cool, hvis vi kunne blive i Danmark en længere periode. Danmark er jo medlem af EU, og muligheden for at smadre kirkegårde og samtidig hjælpe EU er næsten som en drøm, der går i opfyldelse,« siger han og tilføjer, at han ganske vist savner ungerne fra børnehaven derhjemme.

»Men hvis andre dele af landet vil gøre brug af mine kompetencer, så er jeg klar,« slutter han.