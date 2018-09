RokokoPosten: Mor-politiet ekskluderer kvinde fra mødregruppe på grund af manglende ammeholdninger

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Helene har ikke udvist søstersolidaritet eller næstekærlighed over for sine medmødre i mødregruppen gennem sin beslutning om at tie om sine holdninger. Derfor ser vi ingen anden udvej end at smide hende ud af mødregruppen og alle fremtidige mødregrupper, som hun ønsker at være medlem af,« udtaler forkvinde for mor-politiet, Anne-Linn von Hartman.

Dette er første gang, mor-politiet handler uden for sociale medier. Normalt arbejder politiet kun undercover i Facebook-fællesskaber, eksempelvis terminsgrupper, og som almindelige følgere på Instagram. Her er det deres fineste opgave at rette på nybagte mødre og fortælle dem, hvordan de bedst passer på deres børn.

»Det er et tegn på, at vi bekymrer os om og elsker alle små børn, når vi handler, som vi gør.«

Helene Mortensen er 39 år gammel og mor til fire. Selv forstår hun ikke, hvorfor hun er blevet udvist af sin mødregruppe.

»Som mor til fire synes jeg selv, at jeg ved mit om børneopdragelse, og derfor tror jeg på, at alle mødre ved, hvad der er bedst for deres egne små,« siger hun, der forholder sig uforstående over for mor-politiets handling.

Helenes udsmidning er et resultat af, at hun har valgt at holde sine meninger om langtidsamning for sig selv. Ved sidste mødregruppemøde blev Helene spurgt af sine medmødre, hvad hendes holdning til langtidsamning er.

»En af mine medmødre havde startet diskussionen, fordi en kvinde, som hun følger på Instagram, har en toårig datter, der stadig ikke snakker ordentligt. Og fordi kvinden stadig ammer sin datter inden sengetid, trak min medmor paralleller mellem langtidsamning og sproglig udvikling. Hun mente derfor, at kvinden burde stoppe med at amme sin datter, hvis hun nogensinde skulle have et barn med normale taleevner. Det synes jeg, lød som noget ævl, så jeg sagde ikke noget,« forklarer Helene Mortensen.