Forårets snarlige komme betyder vækst i mark og haver. Men det skal vi ikke glæde os over, mener planterettighedsforeningen No Go Vegan. Dens talsmand, Mads Elrød Matthiasen, påpeger, at foråret er startskuddet til endnu en sæson med uendelig megen lidelse, smerte og død.

»I No Go Vegan går vi ind for, at man stopper med at udnytte og dræbe planter for egen fornøjelses skyld. Planter er, som vi mennesker, sansende, følende, bevidste og sociale individer. Det er på ingen måde nødvendigt for os at spise plantebaserede produkter – man kan sagtens leve sundt og godt uden spelt, økologiske rødbeder eller broccoli. Eller blomster i vinduet og nyklippede græsplæner,« siger Elrød Matthiasen.

Foreningen har derfor varslet demonstrationer i København, Odense, Aarhus og Aalborg samt ved krematoriet i Nørre Snede den første maj. Her vil foreningen opføre et eksperimenterende mimespil, »Kærlighed i græsplænen« , skrevet af et kollegium under ledelse af Anne Marie Helger, samt uddele smagsprøver på Soylent Green, et næringssubstrat udviklet i samarbejde med patologer på Glostrup Sygehus.

»Vi er dybt chokerede over, at tusinder af danskere hvert år på den såkaldte økodag fejrer, at køer får lov til at massakrere græsmarker overalt i Danmark. Det er vores mål, at danskerne får øjnene op for den lidelse og død, som de hvert forår udsætter vores medskabninger for,« forklarer Mads Elrød Matthiasen.

No Go Vegans medlemmer vender sig mod al udnyttelse af planter og spiser følgelig kun isterninger, luft samt afmålte rationer af Soylent Green.

Elrød Matthiasen påpeger, at eksempelvis afklippet græs ufølsomt blot ses som et spildprodukt, der først brutalt halshugges og derefter deponeres til uendelig lidelse under nedbrydning i kompostbeholdere.

»Nogle lader endda det afhuggede græs ligge blødende tilbage på græsplænen. Og når landmændene høster kornet og adskiller børnekernerne fra deres moderaks, er det til stor sorg for begge. Selvom budskabet er, at livet som eksempelvis økologisk eller biodynamisk korn er idyllisk og rart, gør man ikke meget ud af de dystre sider, som altså er til stede i rigt mål,« siger talsmanden.