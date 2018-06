RokokoPosten: Mette Thiesen: Landsforræderi at rejse ud for at tilslutte sig »sharialandshold«

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Født i Holland – nu fodboldspiller for shariastaten Marokko! Flere sharialandshold har spillere, der er født og opvokset i Europa. Vi har passet godt på dem, og så forlader de os for at kæmpe mod os under VM!

Landsforræderi af værste skuffe. De skal ikke have lov at rejse ind i Europa igen – især ikke for at spille fodbold!«

Sådan lyder et harmdirrende opslag fra Mette Thiesen, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige. Hun mener, at fænomenet er et udtryk for fejlslagen integration og en naiv tilgang til mennesker fra muslimske lande.

»Det viser bare, hvor disse fremmedes loyalitet ligger,« siger hun og bekræfter over for RokokoPosten, at hun mener det dybt alvorligt, når hun siger, at spillerne bør dømmes for landsforræderi.

»Det er landsforræderi, fordi de her mennesker skifter statsborgerskab for at kunne kæmpe mod de lande, der har taget sig af dem. De vender Europa ryggen og betragter den vestlige verden som fjender. Og vi må ikke glemme, at de midler, de bruger mod os på sharialandsholdene, er nogle, de har lært i Europa. Vi har været dybt naive, og vi er nødt til at sige stop, før det er for sent,« siger hun.

Hun problematiserer blandt andet den indsats, der laves i ghetto-områder, hvor man har forsøgt at hjælpe socialt udsatte unge fra muslimske miljøer ved at sætte dem til at spille fodbold.

»Det kan gøre mig rasende at tænke på, at kommunale medarbejdere naivt har givet de her unge mennesker våben, som de kan bruge imod os,« siger hun.

Mette Thiesen medgiver, at problemet måske ikke er meget stort lige nu, eftersom de landshold, de europæiske spillere spiller på, næppe er blandt kandidaterne til verdensmestertitlen.

Hun mener dog, at man skal tage det alvorligt, for der er tale om en tendens, der i værste fald kan komme til at betyde, at den muslimske verden om få år vil dominere verdensmesterskaberne i fodbold.

»De sidder nede i deres shariastater og spekulerer i at hente spillere hjem fra den vestlige verden. Så indoktrinerer de dem til at vende sig imod os, og pludselig en dag vil de være i overtal og sætte en stopper for den europæiske og latinamerikanske dominans ved VM. Medmindre vi gør noget ved problemet straks,« slutter hun.