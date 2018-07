RokokoPosten: Mette Thiesen: Halvmånen er knæfald for islam

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Hver måned kan man i flere dage se halvmånen på nattehimlen: et velkendt fænomen, som mennesker har beskrevet i mange hundrede år. Men også et sørgeligt resultat af islamisk påvirkning, mener Mette Thiesen, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige og byrådsmedlem i Hillerød.

»Nattens halvmåne er et klart knæfald for islam. Er halvmånen måske ikke et muslimsk symbol? Hvad enten de svage vestlige demokratier er bukket under for den islamiske påvirkning og har omdannet Månen i religionens billede, eller muslimerne selv har øvet indflydelse på den, er jeg imod,« siger hun og affejer kritik fra de astronomer, RokokoPosten har talt med, som ligegyldig.

»Det er lige meget for mig. Det her er noget, der sker, og optagelser af Månen set fra Danmark viser, hvordan det foregår. Derudover har der været skiftende forklaringer: Først er Månen tiltagende, så aftagende, så noget helt tredje. Ved at præsentere et himmellegeme på islamisk vis er man med til at legitimere islams skadelige indflydelse i Danmark.«

Gør det ingen forskel for dig, at Månen og dens faser har eksisteret i mange flere år end islam?

»Det er bedøvende ligegyldigt, hvor gammel den er. Det her skal slet ikke foregå. Vi har en fast tradition i Danmark, hvor Månen er cirkelrund. Det er ikke en del af den tradition, at Månen pludselig bliver halveret. Jeg har hørt, at man i Sverige oplever, at også Solen optræder som en halvcirkel, især under ramadanen, og det skal stoppe nu.«

Hvordan forholder du dig til de astronomer, der siger, at mennesker slet ikke kan påvirke Månens faser på den måde?

»Det ændrer ikke på kernen i mit opslag. Jeg er bekymret for Danmark, og en muslimsk magtdemonstration som den, vi kommer til at se på himlen i de næste dage, er ikke et godt varsel for fremtiden i vores land. Jeg sætter en ære i at være danskernes vagthund, der hyler vredt af den islamiske måne!« fastslår Mette Thiesen.