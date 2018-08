RokokoPosten: Mand undgik med nød og næppe at læse artikel, der udfordrede

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Noget virkede mistænkeligt allerede efter første sætning, men Morten Lyng Hansen læste videre. En af hans yndlingspolitikere havde nemlig lagt en artikel ud om det nye maskeringsforbud, som han interesserer sig meget for.

»Jeg læser alt, hvad jeg kan finde om emnet, hvis det kan bekræfte mit verdensbillede og holde mig fra at tænke ubehageligt længe over mine holdninger,« siger Morten Lyng Hansen, der stoppede ved tredje linje.

»Noget var galt – helt galt. Pludselig sagde artiklen slet ikke det, jeg ville have den til at sige, og så gik det op for mig, at dens pointer gik imod alt, hvad jeg har fået nogle andre til at konkludere for mig,« fortsætter den 34-årige og tilføjer, at han senere opdagede, at hans yndlingspolitiker havde lagt artiklen ud for at kritisere, ikke anbefale den.

»Jeg burde have læst nøje, hvad politikeren mente om artiklen, så jeg var advaret og ikke selv behøvede at tage stilling til indholdet.

Det er min fejl, men fremover vil jeg læse langsommere, så det ikke sker igen.«

Det er ikke første gang, Morten Lyng Hansen læser en tekst, der ikke er i komplet overensstemmelse med hans overbevisninger; sidste gang var i 2009.

»Emnet var finanskrisen, og jeg var først lige begyndt at undersøge, hvad min fløj mente, så jeg kunne danne mig en holdning.

Efter et par ugers læsning på nettet syntes jeg, at jeg var godt inde i det. Men ved et tilfælde landede jeg på et engelsksproget site, hvis politiske tilknytning jeg ikke kunne regne ud,« siger han og husker, hvordan han fik kuldegysninger på grund af forvirringen.

»Forfatteren var ukendt for mig, og hun brugte kun tal, grafer og den slags, ingen politiske argumenter, hvilket var rystende. Men oplevelsen har lært mig, at man ikke skal gå ind på udenlandske nyhedssider, medmindre man er sikker på, at de siger noget, man mener i forvejen.«