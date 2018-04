RokokoPosten: Mand gennemfører Tinder: »Jeg græd af glæde«

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden

Torsdag aften var helt særlig for den 29-årige dramaturgistuderende Martin Christensen fra Vesterbro. Her blev han nemlig den første nogensinde, som har gennemført Tinder. Det skete, efter at han igennem mere end tre år har været på date med alle appens kvindelige brugere inden for en radius af 50 kilometer fra sin lejlighed.

»Da jeg gik hjem fra min sidste date på Andy’s Bar med en 31-årig receptionist fra Taastrup, tog jeg min telefon frem og forsøgte at swipe til højre. Men pludselig tonede en besked frem og fortalte: »Der er ingen nye i nærheden eller andre steder overhovedet. Du har vundet i Tinder. Tillykke!«,« fortæller Martin Christensen og fortsætter:

»Jeg må indrømme, at jeg græd af glæde, for jeg kunne simpelthen ikke tro, at det endelig var lykkedes. At alle de mange formålsløse dates og intetsigende konversationer over dårlig rødvin endelig har båret frugt.«

Martin fortæller, at han kun nåede sit mål ved at tilrettelægge hele sit liv omkring Tinder og træne benhårdt.

»Hvis man ikke er fokuseret, er det enormt let bare at droppe Tinder til fordel for sociale aktiviteter, fitness eller Netflix. Man bliver nødt til at stå op hver dag og indstille sig på at møde mindst fire medlemmer af det modsatte køn til kedelige samtaler om ligegyldige ting og endda risikere, at det ender med dårlig sex,« fortæller han og kommer med et eksempel:

»Det sværeste var at komme igennem en date med en 54-årig kunsthistoriker fra Nordvest, der ikke kunne tale om andet end bulgarsk nonfigurativ kunst fra de tidlige 1960ere. Men det er lige præcis i den slags situationer, man skal holde fast og huske, at man ikke er der for at have det sjovt, men for at vinde,« siger han.

Nye udfordringer

Martin Christensen har dog ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene, efter sejren. Derimod vil han sætte sig nye mål.

»Lige nu er jeg naturligvis tilfreds, men jeg fornemmer også en form for eksistentiel tomhed. Derfor overvejer jeg, om jeg vil gennemføre den Tinder-lignende app Grindr eller satse på at excellere inden for en helt ny genre og prøve kræfter med computerspillet League of Legends.«