RokokoPosten: Mand folder formsyet lagen perfekt

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Kan det overhovedet lade sig gøre at lægge et formsyet lagen pænt sammen? Nej, vil mange sikkert mene. Den 56-årige grafiker Carsten Poulsen er ikke en af dem.

Carsten har sat en ære i at lægge sit tøj pænt sammen, lige siden han som ung var i militæret. Da han samtidig er lidt af en problemknuser, tog det ikke modet fra ham, da han blev konfronteret med sit første formsyede lagen.

»Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det handler bare om at gribe det systematisk an,« siger Carsten Poulsen og tager et formsyet lagen ud af vaskemaskinen.

Trin for trin viser han, hvordan han folder lagenet, så det bliver perfekt, fladt og uden krøller.

»Det vigtigste er, at det er vådt. Hvis du tørrer det først, bliver det sværere at styre, og du stryger alligevel så meget undervejs, at det næsten bliver tørt, før du er færdig,« siger han og placerer lagenet på det store spisebord i stuen, hvor han i forvejen har lagt en plade, der kan tåle både fugten fra lagenet og varmet fra strygejernet.

»Først tager man det ene hjørne og presser strygejernet godt ned, så der kommer en flad, skarp kant,« siger han og viser, hvordan det foregår.

Herefter tager han en tung bog fra reolen og placerer på hjørnet. Så bliver det, hvor det skal være.

»Det gentager du med de øvrige hjørner,« siger han og fortsætter med at stryge og placere tunge bøger.

Med hjørnerne på plads er det tid til at få siderne til at ligge pænt.

»Det handler om at få det til at være lige og plant som et almindeligt lagen. Så jeg stryger siderne godt ned, så de bliver helt jævne og plane,« siger han og anbefaler, at man begynder med de lange sider, fordi de er sværest at få pæne.

Kun en halv times tid senere er Carsten færdig og viser, hvordan han forsigtigt folder lagenet sammen. Først halvt ind mod midten i den ene side, hvorefter han atter stryger grundigt. Så halvt ind mod midten i den anden side, stryge grundigt, og så folde nogle gange den modsatte vej.

»Det vigtige er, at man stryger grundigt, for hver gang man folder en side ind, ellers bliver det nemt noget rod,« siger han og viser, at lagenet ligger pænt foldet på bordet. Man kan slet ikke se, at det er formsyet.

Til dem, der vil gøre ham kunsten efter, siger han:

»Man skal selvfølgelig lige lære det. I begyndelsen kunne jeg godt bruge en dags tid på det, men i dag tager det sjældent mere end et par timer. Når man først har fået taget på det, er det – måske ikke så let som 1-2-3, slut, men så i hvert fald 98-99-100, slut!«