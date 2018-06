RokokoPosten: Løkke: EU kommer til at betale for svinehegnet

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I sidste ende kommer EU til at betale for svinehegnet,« sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen forleden til et debatmøde i Haderslev.

»Landene syd for grænsen har så mange euro, men gør absolut intet for at stoppe trøffelsmaskende svin fra at spadsere hele vejen ind i Danmark,« fortsatte han, inden han satte trumf på:

»De gør ingenting for at hjælpe os. Ingenting! De skal betale for hegnet, og de skal nyde det!«

Reaktionen fra EU har langtfra været positiv. Den polske formand for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, svarede hurtigt på Lars Løkke Rasmussens krav på Twitter:

»Ikke på vilkår! EU kommer aldrig til at betale for det rådne hegn. Ikke nu. Ikke nogensinde. Med venlig hilsen, alle os nede i Europa.«

I en podcast fra Bruxelles uddybede Tusk: »Lars Løkke Rasmussen tror, at han kan skabe et nyt opsving for dansk svineindustri, men det er at føre danskerne bag lyset. Det kommer ikke til at virke, og det vil skade miljøet.«

Adspurgt om, hvorvidt Tusk vil afvise, at EU nogensinde vil yde blot minimal støtte til Danmarks hegn, var svaret entydigt.

»Absolut, vi giver ikke en krone,« sagde formanden og forklarede, at han blev fornærmet, og at hans værdighed blev trampet på, når alle europæere blev angrebet på den måde.

»Det er desuden ikke løsningen på problemet med vildsvin,« tilføjede han, men udglattede så:

»Lars Løkke Rasmussen kan selv betale for det hegn. Han har jo masser af råderum i danske kroner.«

»At løse internationale problemer kræver fornuft og intelligens, ikke hegn,« sluttede Donald Tusk, mens han blev overdøvet af den Europop-version af Beethovens niende symfoni, som podcasten bruger som jingle.

Efterfølgende kommenterede Lars Løkke Rasmussen på Twitter Tusks udmelding med følgende tekst:

»Der blev det hegn lige tre meter højere.«