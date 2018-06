RokokoPosten: Litteraturekspert bliver vært for Zulu Comedy Galla

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Den 30. august sender TV 2 Zulu sin traditionsrige comedygalla, hvor cremen af det danske comedy- og standupmiljø underholder et stort publikum på Operaen i København.

De tidligere år har værten, som binder de fornøjelige løjer sammen, været enten komiker eller skuespiller, men i år har Zulu valgt en højst overraskende profil, nemlig værten på Danmarks Radios litteraturprogram om store danske forfattere: Mick Øgendahl.

»Selvom jeg ikke ved særlig meget om comedy, har jeg altid været enormt betaget af miljøet og tænkt, at jeg en dag burde stifte nærmere bekendtskab med det. Jeg tror, at jeg kan tage seerne i hånden og bruge min uvidenhed om genren til at give dem en introduktion til humorens forunderlige verden,« siger Mick Øgendahl og fortæller, at han planlægger at inddrage sin litterære baggrund i værtsrollen.

Han har ikke tænkt sig at lave dybdeborende genreanalyser af Poul Borums forfatterskab på scenen, lyder det. I stedet vil Øgendahl kombinere litteratur med sjove vitser og revylignende indslag.

»Der findes rigtig meget litterær humor, og her tænker jeg ikke kun på Hanne-Vibeke Holst og Vagn Lundbye. Eksempelvis planlægger jeg at lave en sketch med Tove Ditlevsen og Dan Turèll, der diskuterer gentrificering af Vesterbro, som om det var en dialog i en roman af Helle Helle. Det bliver simpelthen brandsjovt,« forklarer han.

Mick Øgendahl peger på, at det ikke er første gang, at en mere finkulturel profil blander sig i humorens verden.

»Poul Henningsen og Ole Bornedal har tidligere skrevet virkelig spids satire for Danmarks Radio, og der mener jeg sagtens, at jeg på tilsvarende vis kan bruge min baggrund til at bringe en snert af litterær dannelse ind i det, ærlig talt, af og til lidt latrinære og infantile comedymiljø.«