RokokoPosten: Læserspørgsmål: Er min podagra patriarkatets eller muslimernes skyld?

Kære RokokoPosten

Jeg er en 62-årig kvinde, der desværre er begyndt at døje rigtig meget med podagra. Nogle gange er jeg nødt til at være sengeliggende i flere dage, og jeg har så mange smerter. Jeg kan få noget medicin, der lindrer en anelse, men ingen har kunnet fortælle mig, hvem der er skyld i, at jeg må lide sådan. I gamle dage ville man nok sige, at det var heksenes eller jødernes skyld, men i dag ved vi jo, at problemer enten skyldes patriarkatet eller muslimerne. Spørgsmålet er, om det er det ene eller det andet. Det ville hjælpe mig meget at få svar på. At kende årsagen til sine problemer gør som bekendt, at det bliver lettere at leve med dem.

Lige nu hælder jeg til, at det nok er muslimernes skyld. Man ved jo aldrig, hvornår man spiser kød fra halalslagtede dyr. Mig bekendt har det aldrig været undersøgt, hvilke helbredsmæssige konsekvenser denne slagteform har, og det kan jo godt være, at man kan få podagra af det.

Hvad mener I på RokokoPosten?

Venlig hilsen Eva Eriksen

Kære Eva Eriksen

Allerførst vil vi udtrykke vores medfølelse over, at du har så voldsomme smerter. Vi kender selv en, der hedder Frank, som også lider af podagra. Derfor er vi klar over, at det kan være frygtelig invaliderende. Franks storetæer bliver somme tider blussende røde og vokser til dobbelt størrelse i løbet af få timer, og han får feber og bliver i det hele taget bare rigtig sløj. Hans kone ved snart ikke, hvad hun skal stille op, for det går selvfølgelig også ud over hende, når han intet kan foretage sig i flere dage, og hun må pleje ham samtidig med, at hun passer sit arbejde.

Når det så er sagt, er det ret unuanceret og fordomsfuldt at skyde skylden på enten patriarkatet eller muslimerne. Det kan faktisk også være kapitalismens skyld.

Venlig hilsen RokokoPosten

