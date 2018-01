RokokoPosten: LA har gjort det fantastisk!

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

En regnfrakkebærende nødde-entusiast fra Middelfart fortæller, at regeringens afgiftssænkninger har forbedret hans liv markant.

Martin Frederiksen fra Middelfart har den seneste måneds tid med stadig mere misfornøjelse set, hvordan Liberal Alliance er blevet ydmyget og latterliggjort i pressen for ikke at have indfriet deres løfter eller gennemført ændringer, som gør en forskel for danskerne.

Det synspunkt er nemlig fuldstændig forfejlet, mener Frederiksen, der er næstformand i Middelfarts Nødde- og Regntøjslaug.

»Det er vist kun folk, der ikke går op i PVC, eller som aldrig spiser peanuts, cashew- eller pekannødder, som kan mene den slags!« siger han indigneret.

Martin Frederiksen forklarer, at der alene i Middelfart findes knap ti mennesker, der ugentligt mødes for at dele deres fælles hobby, men at man på landsplan er langt flere.

»Dertil kommer alle de nødde- og regntøjsentusiaster, der ikke er organiseret via foreningslivet, men blot nyder begge dele privat.«

Frederiksen fortæller også, hvor stor forskel Liberal Alliances indsats for sænkning af afgifter har betydet for ham personligt.

»Jeg har netop købt knap 200 kilo nødder til de næste par måneder og vel sparet omtrent 3.500 kroner alene på det!« jubler han og fortsætter:

»I 2019 bliver det endnu bedre, for så bliver PVC-afgiften afskaffet helt, hvilket vil spare mig for tre en halv krone på hvert kilo regntøj, jeg køber.«

Martin Frederiksen mener, at det er fuldstændig misforstået, at den slags ændringer af dansk afgiftspolitik ikke skulle gøre en forskel for danskernes pengepung.

»Hvis man anslår, at den typiske dansker årligt køber ti kilo regntøj, PVC-holdige beskyttelsesdragter eller overslag til deres grill samt et halvt ton nødder, taler vi om små 10.000 kroner lige ned i pengepungen hvert år. Det er vist besparelser, der vil kunne mærkes i ethvert husholdningsbudget!«

Han er dog mere skeptisk i forhold til, om Liberal Alliances sænkning af bilafgiften spiller nogen rolle for den almindelige dansker:

»Det aner jeg ikke. Jeg har ikke kørekort.«