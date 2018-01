RokokoPosten: Kæmpeaktion: Over 10.000 journalister sigtet for at have delt sexbilleder

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

10.005 journalister bliver næste uge sigtet for at have distribueret hævnporno ved at have delt billeder af en midaldrende mandlig topleder på TV 2. Delingen er sket over sociale medier og til både private og arbejdsmæssige sammenkomster.

De mange journalister vil på mandag blive kontaktet via e-Boks og indkaldt til afhøring på den lokale politistation.

De risikerer at blive dømt for overtrædelse af straffelovens § 264 d, der handler om uberettiget videregivelse af meddelelser og billeder af en andens private forhold, hvilket straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Delingerne har fundet sted fra 2015 og helt frem til i dag.

En af dem, der allerede er blevet afhørt, er 31-årige Kathrine Bækager. Hun fik et chok, da der torsdag aften tikkede en besked ind i hendes e-Boks fra Nordjyllands Politi.

Læs også RokokoPosten: Udflyttede statsansatte marcherer på motorvej til København

Kathrine erkender, at hun så og delte billederne, da hun modtog dem for to år siden. Men hun synes, det er uretfærdigt, at hun risikerer at blive straffet for noget, som hun mener, alle i branchen har gjort.

»Man sidder på Palæ Bar eller i kantinen om fredagen, og så er der nogen, der siger »Hey, det’ lol« og stikker telefonen op i hovedet på en med et billede af en gammel, hvid mand, der stolt viser sin penis frem. Det er da for grineren,« udtaler Kathrine, der finder det uretfærdigt, at handlingen skal have konsekvenser for netop hende.

»Jeg kunne aldrig drømme om at dele billeder af teenagere eller kvindelige kolleger, men mandlige chefer? Dem er det jo ikke synd for.«

Her bakkes Kathrine Bækager op af cand.merc.psyk. Ulla Kronborg.

»Man må acceptere, at journalister ikke forstår, hvorfor de selv skal leve op til de idealer, som de kræver af alle andre. Hykleriet er simpelthen en arbejdsskade,« udtaler erhvervspsykologen, der til daglig underviser på Medie- og Journalisthøjskolen i Aarhus.

Politiet kan ikke afvise, at der vil blive rejst sigtelse i lignende sager. For eksempel er der oprettet en særlig indsatsgruppe, der skal overvåge politikere, der på et tidspunkt måske, måske ikke, har haft et forhold til kvindelige imamer, før de blev imamer, og som truer med at offentliggøre 20 år gamle intime billeder.