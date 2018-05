RokokoPosten: Jens var ikke introvert, men bare idiot

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Jens Madsen har igennem hele sit voksenliv ment, at han led af en psykisk diagnose, der gjorde det svært for ham at omgås andre mennesker.

»Jeg var ret sikker på, at jeg var introvert, for jeg havde det svært med at være en del af større grupper, men på den anden side var det også svært at omgås få mennesker og knytte bånd til nogen overhovedet. Derfor forestillede jeg mig, at min introversion kunne være kombineret med ADHD eller noget med autisme,« forklarer han.

Imidlertid har omfattende under- søgelser på Rigshospitalets Center for Moderne Idioti afsløret, at Jens ikke har nogen af de diagnoser.

Professor og overlæge Preben Michelsen har undersøgt Jens over flere måneder og kan konkludere, at Jens ikke har nogen diagnoser, men derimod er en idiot.

»Når Jens afbryder folk i konversationer, skyldes det ikke ADHD, for han forstår udmærket reglerne for social interaktion, men ignorerer dem overlagt. Jens kan også sagtens forstå andre menneskers følelser og sætte sig i deres sted, så han lider heller af nogen form for autisme. Han er bare totalt ligeglad med andre mennesker, fordi han er en idiot,« siger Preben Michelsen og tilføjer:

»Her er det vigtigt, at jeg ikke mener idiot i den historiske betydning, altså en person med lav intelligenskvotient, men derimod den moderne forstand: et usympatisk menneske.«

Jens selv fortæller, at han ikke rigtig har nogen holdning til, at han nu ifølge fagkundskaben kan klassificeres som idiot.

»På den ene side er det da rart, at jeg ikke lider af en mental forstyrrelse, men på den anden side er jeg egentlig pisseligeglad med, hvad andre mennesker synes om mig. De fleste af dem er alligevel åndssvage og spild af tid, så deres mening vil jeg da skide på,« siger han, inden han spytter på Rokoko- Postens udsendtes sko og forlader interviewet.

Jens’ venner, der faktisk bedst kan betegnes som perifære bekendte, fortæller til RokokoPosten, at de er glade for, at Jens endelig har fået sat ord på, hvad der er galt med ham, men at de egentlig altid har vidst, at han var en idiot.