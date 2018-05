RokokoPosten: Ironiske Mors Dag-buketter til elendige mødre hitter

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Jeg fik ideen, sidste gang jeg så min mor,« siger blomsterhandler Yasmin Baksi og henviser til sin idé med at sælge ironiske Mors Dag-buketter; et påfund, der i søndags indbragte hende det samme beløb, som hun ellers tjener på et halvt år.

Ideen kom til hende for et år siden, hvor Yasmins egen mor klagede over, at den buket, datteren havde givet hende, var for lille.

»Det er typisk hende. Hun brokker sig over alt, men ikke på en direkte måde, så man kan forholde sig til det. I stedet siger hun ting som »jeg vidste ikke, de lavede så små buketter nu om dage« eller »det er fint, du ikke har fået børn endnu, for på mange måder er du ikke selv rigtigt voksen«,« husker den 36-årige butiksuddannede kvinde.

»I løbet af et par måneder havde jeg udviklet blomstertemaer til en lang række elendige mødre: martyrmødre, evigt kritiserende mødre og mødre, der har set stiltiende til, mens faderen har slået sine børn eller udsat dem for grov social kontrol. Jeg skabte også en passivt aggressiv buket, hvor datteren selv kan tilføje en blomst, der fremstår flot, men på snedig vis fornærmer moderen.«

Yasmin Baksis egen mor fik i år en buket ved navn Syge Kvindeidealer, der består af alpeviol, blåregn, lyserøde roser og margueritter.

»Det er en let og naturlig kombination, der står i ironisk kontrast til de tunge krav om jomfruelighed og anstændighed, som jeg mærkede fra min meget konservative mor, da jeg boede hjemme,« siger Baksi og afslører, at hun er mest stolt af buketten, som man giver til sin stærkt alkoholiserede mor.

»Jeg har blandet enebær, humle og vinblade med røde roser og hvide liljer, som man ofte bruger til begravelser. På den måde symboliserer man, at forholdet er dødt på grund af moderens kærlighed til øl, vin og hård spiritus.«

Langtfra alle buketter arbejder med en så tydelig symbolik. Ofte kan meget nemlig siges med et kort, så blomsterne bliver et ekstra touch.

»Når man eksempelvis har besluttet sig for, at ens mor ikke må se sit barnebarn mere, fordi hun nedbryder barnet psykisk, virker det lidt tamt bare at skrive det. Der kan en buket med fuchsia, klokkeblomst og pæoner gøre underværker og virkelig få budskabet igennem,« slutter Baksi.