RokokoPosten: Indre Mission arrangerer Copenhagen Prude

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I tirsdags erklærede syv kristne organisationer, at de vil »bremse LGBT-revolutionen« og det, de betegner som queer-ideologi. Nu kommer første konkrete resultat af samarbejdet: en kristen march, Copenhagen Prude, der er opkaldt efter det engelske ord for snerpe eller sippe, nemlig »prude«, og dedikeret til seksuel afholdenhed før ægteskabet samt et stop for flere køn end to.

Indre Mission arrangerer marchen og regner med at få mindst 2000 mennesker, overvejende vest- og nordjyder, til København, hvor marchen bliver afholdt.

»Vi bliver nødt til at vise københavnerne, at man ikke nødvendigvis behøver at leve et fordærvet liv, blot fordi man bor i en storby. Hvis mangekønskaosset får lov at fortsætte, forudser jeg en situation, hvor man ikke længere på baggrund af CPR-nummeret kan afgøre, om man taler med en mand eller en dame, og hvor det ikke længere vil være muligt at finde et kønnet piktogram på et københavnsk offentligt toilet,« forklarer Kresten Matthiasen, der er talsmand for optoget.

»Paraden er også en markering af, at selvom man mener, at homoseksuelle er syge mennesker, der bør leve i afholdenhed, indtil de kan helbredes, og at skilsmisse bør være uacceptabelt ligesom kvindelige præster og sex før ægteskabet, kan man sagtens have det rigtig sjovt,« siger han og uddyber, hvordan man forventer at afvikle paraden.

»Vi regner med at vise folk, at det langt fra er alle i Indre Mission, som mener, at dans og kortspil fører til druk og hor, selvom næsten alle ser skævt til det. Derfor har vi besluttet at invitere folk til polka i krydset ved H.C. Andersens Boulevard, ligesom der vil blive plads til kønsblandet firemandswhist på Vesterbrogade.«

Kresten Matthiasen fortæller, at der vil være taler og anden underholdning på Rådhuspladsen.

»Selvom vi ikke altid har været bedste venner, har vi overtalt et par stykker fra Tidehverv til at komme og råbe folk ind i hovedet, at Gud er alt, og at de er idioter,« siger han og fortsætter:

»Det hele bliver afsluttet med, at Iben Thranholm holder en tale om, hvordan homoseksualitet, Harry Potter og yoga leder én direkte i Djævlens favn. Det bliver så festligt.«