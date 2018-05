RokokoPosten: Ikke kun Spice Girls: Også SSFR-regeringen finder sammen igen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Ikke kun Spice Girls-fans kan glæde sig over, at deres idoler genforenes. Også fans af SSFR-regeringen, der begejstrede Danmark med den ene landeplage efter den anden fra 2011 til 2014, får nemlig mulighed for et gensyn.

Det bekræfter flere medlemmer af gruppen, blandt andet den karismatiske Helle Thorning-Schmidt og forhenværende magiminister og dødsgardist Henrik Sass Larsen.

»Vi har hele tiden ønsket at vende tilbage, så snart vi kunne få det til at passe ind i alles kalendere. Efter sommerferien har de fleste af os tid til en danmarksturné. Dog har Margrethe Vestager desværre meldt afbud, da hun forsøger at få et internationalt gennembrud nede i Bruxelles, og Thor Möger kommer heller ikke, da han skal på efterskole – ja, tænk, at han er blevet så stor,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Henrik Sass Larsen fortæller, at gruppen har haft flere møder via Skype og sendt filer frem og tilbage for at få en setliste klar til turnéen. Fans kan se frem til såvel gamle, kendte travere som helt nye hits.

»Vi vil selvfølgelig optræde med Villy Søvndals »Ze Ice is Melting at the Pøwls«, og Helle skal fremføre sin sjælfulde »12 minutter« med det fængende refræn »Der kommer en god løsning i morgen«. Vi har selvfølgelig også Karsten Hønge og hans »Vikaren fra Helvede« med, for ikke at tale om »Hvor skal vi sove i nat?«, den festlige duet med Helle Thorning og Stephen Kinnock,« siger han og tilføjer, at publikum også kan se frem til en række helt nye numre.

Gruppen forventer, at især Bjarne Corydons nyfortolkning af Richard Ragnvalds »Kære lille mormor« bliver et hit.

»Jeg vil ikke sige for meget om de nye numre, for det skal være en overraskelse. Men Bjarne har lavet en rigtig god tekst, hvor han i stedet for »tillykke med din fødselsdag« synger »jeg sælger dig til Goldman Sachs«. Jeg har kun hørt omkvædet, men jeg er sikker på, at det hele nok skal vække opsigt,« siger Henrik Sass Larsen.

SSFR-regeringen kan opleves over hele landet fra begyndelsen af oktober.