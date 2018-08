RokokoPosten: I dag har vi opbrugt Rane Willerslev for hele 2018

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

1. august kunne eksperter fortælle, at Jordens ressourcer for 2018 var opbrugt. Nu bliver en dårlig situation endnu værre, idet andre eksperter har beregnet, at også Rane Willerslev allerede på nuværende tidspunkt er opbrugt for i år.

»Efter at have set på forbruget af Rane i DR-dokumentaren Ranes Museum, Det du frygter på P1 samt en række foredrag, debatindlæg og optrædener i debatprogrammer, er vi ikke i tvivl. Allerede i denne måned er Rane fuldstændig udpint, og det vil på nuværende tidspunkt være groft uforsvarligt at bruge mere,« siger professor Jonas Markussen fra Aarhus Universitets Center for Kollegial Bæredygtighed, som står bag rapporten »Rane nok til fremtiden?«.

»Hvis man insisterer på at bruge mere Rane Willerslev i 2018, vil det have alvorlige konsekvenser for fremtidige generationer. Groft sagt risikerer man, at der simpelthen ikke er noget som helst Rane tilbage til dem,« siger han.

Udmeldingen har sendt chokbølger gennem Mediedanmark.

»Det er et forfærdeligt dilemma, for på den ene side er det dybt uansvarligt at bruge så meget Rane, at vi risikerer at løbe helt tør. Men på den anden side er der jo debatter og temaaftener om kreativitet, DNA, museumskultur, ulve og kulturen i folkeskolen, som det bliver umuligt at få afviklet tilfredsstillende, hvis ikke vi må bruge mere Rane,« siger DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, og fortsætter:

»Vi overvejer en nødplan, hvor filosof Arno Victor Nielsen og historiker Lars Hovbakke Sørensen vikarierer i en række programmer. Men jeg må ærlig talt indrømme, at jeg er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at sende så meget programindhold helt uden Rane.«

Rane Willerslev selv skriver i en mail til RokokoPosten, at han er stærkt bekymret for at blive opbrugt som ressource. Derfor regner han med at indlede en foredragsrække om, hvilke konsekvenser fraværet af Rane vil få for Danmark og verden.