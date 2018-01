RokokoPosten: H&M vil undgå ny tøjkrise: Indfører raceadskillelse

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Coolest monkey in the jungle«. Hvis disse ord står på en trøje, som dit barn kunne tænke sig, skal du lige tjekke barnets hudfarve først. I hvert fald hvis du vil købe trøjen i H&M, som i denne uge lancerer en ny opdeling af sine butikker med afdelinger for sorte, hvide, asiatiske, mellemøstlige og andre børn.

»Vi var lidt i tvivl om, hvorvidt vi også skulle have en afdeling for oprindelige amerikanere, for hvad så med de oprindelige grønlandske folk? Og de oprindelige australske? Skiltet ville simpelthen blive for langt, så vi har bare valgt kategorien »other« (anden, red.), hvis man ikke synes, at ens barn passer ind i en af de andre grupper,« siger H&M’s danske pressechef, Meriam Bruun-Jensen, og tilføjer, at »coolest monkey in the jungle«-trøjen selvfølgelig ikke optræder i afdelingen for sorte børn: »Lige præcis dén trøje er »whites only«.«

H&M mener, at opdelingen af tøj efter hudfarve er nødvendig for undgå racistiske sammenfald og kulturel appropriering og har derfor nøje undersøgt, hvilke typer tøj forskellige grupper ikke må købe i deres butikker.

»Det er helt indlysende, at du ikke kan bære kinasko, hvis du er asiat. Mange børn kan også godt lide at gå i T-shirts med en tegning af et stykke antropomorft stykke sushi på; den går selvfølgelig heller ikke, medmindre du er hvid, mellemøstlig, brun, sort eller anden,« uddyber Meriam Bruun-Jensen. Illustrationer af ris, violiner og trekantede stråhatte er også forbudt for asiatiske børn.

H&M understreger, at opdelingen ikke skal ses som en måde, hvorpå hvide børn kan opnå særlige privilegier. Der findes nemlig også tøj, som de ikke må bære.

»Vi mener, at hvide børn skal passe på med helt hvide T-shirts til brede, lyseblå cowboybukser og kondisko. Jakkesæt er en svær størrelse, men der har vi sat en grænse på 15 år, hvilket betyder, at man ikke kan købe den type forretningstøj i vores butikker, hvis man er under den alder. Derefter må man selv bestemme, men selvfølgelig med tanke på, at man ikke må skade andre mennesker ved at bære beklædning, der henviser til deres kultur, uden at spørge om lov,« siger Bruun Jensen og uddyber, at ja, man skal spørge dem alle om lov.