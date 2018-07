Her er landsholdets nye feministiske kampråb

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Køn er en social konstruktion! Det enkelte subjekt kan ikke indpasses i de heteronormative rammers fængsel!«

Landsholdet har lige vundet, og holdets nye kampråb gjalder langs Parkens lange gange.

Stemningen i et dampende omklædningsrum er ofte adrenalinpræget og ekstatisk efter sejre. Men det nye sexisme-bevidste landshold lader ikke følelserne tage overhånd og forholder sig distanceret og kritisk-analytisk efter kampen.

I et hjørne af omklædningsrummet sidder Thomas Delaney og William Kvist og diskuterer den amerikanske filosof Judith Butlers tanker om, hvordan den heteroseksuelle matrix, det vil sige den heterocentriske diskurs, gør det muligt at normere heteroseksualiteten ved at opstille det to-kønnede forhold mand versus kvinde som en falsk binær opposition.

»Virkeligheden er meget mere kompliceret. Hvis man overhovedet kan tale om en virkelighed,« siger William Kvist eftertænksomt, mens han fortæller Thomas Delaney om, hvordan Butler overbevisende dekonstruerer kønnene og udstiller falskheden.

Imens kommer Nicklas Bendtner gående forbi på en ikke-dominerende måde, der signalerer anerkendelse af forskellighed, ligeværd og respekt for seksuelle og etniske minoriteter.

Simon Kjærs stemme skærer pludselig gennem omklædningsrummet. Han er som landsholdets anfører ved at irettesætte angriberen Andreas Cornelius, der har siddet med let spredte ben:

»Det der er manspreading og udtryk for giftig maskulinitet,« råber anføreren.

Midtbanestjernen Christian Eriksen blander sig også i diskussionen og siger noget, som alle erklærer sig enige i, selvom de ikke kan høre præcis, hvad han siger, da det er så lavt.

»Vi bliver nødt til lige at få renset luften. Kom lige herover igen allesammen. Vi skal have kampråbet én gang til,« siger Simon Kjær.

Kort efter lyder det igen:

»Køn er en social konstruktion! Det enkelte subjekt kan ikke indpasses i de heteronormative rammers fængsel!«

(Artiklen blev oprindeligt bragt den 7/4 2018)

Forfatterkommentar af David Holt Olsen:

Idéen til denne artikel udsprang – som så mange andre store idéer, der har beriget verden – af, at jeg tænkte på store patter. Eller jeg fik i hvert fald idéen, da Mikkel Andersson som en kommentar på Facebook til det identitetspolitiske fnidder om, at herrelandsholdet råbte »store patter« efter en sejr, skrev noget ondt, borgerligt og ironisk om, at landsholdet skulle tvinges til at råbe udvalgte citater af Judith Butler, når de vinder en kamp. Da jeg først havde idéen om et topsensitivt og feministisk bevidstgjort landshold, skrev artiklen sig selv.