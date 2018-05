RokokoPosten: Hemmelig portal til eksotisk land åbner sig, hvis du vil læse mere om cookies

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det var søndag eftermiddag, og Sanne Jensen, der til daglig bestyrer en tøjbutik, havde ikke så meget at lave. Hun surfede rundt på forskellige hjemmesider, der alle informerede hende om, at de anvendte cookies, altså små dataenheder, som bliver lagret på brugerens computer.

»Jeg har altid ignoreret de beskeder, for hvem har dog tid til at sætte sig ind i den slags? Men nu har vi lige hørt så meget om GDPR (EUs nye persondataforordning, red.), og så blev jeg nysgerrig på, hvad de forskellige hjemmesider vidste om mig. Så jeg klikkede ja tak til at læse mere om cookies,« fortæller 43-årige Sanne, der kort efter blev suget ind i en parallelverden.

»Pludselig var det, som om gulvet åbnede sig, og jeg faldt ned i en lysende blå skakt med små, blinkende gule stjerner. Jeg landede på en eng, hvor græsset var blåt og blomsterne gule med hoveder, der forestillede Jean-Claude Juncker. Det var på én gang foruroligende og sært afslappende, for han smilede så blidt, og hans næse var så rød.«

Kort efter at hun var dumpet ned i græsset, dukkede en magisk fe ved navn Tractata op, fortæller Sanne og nynner temaet fra Beethovens niende symfoni, der syntes at klinge fra Tractata, som var hun en højttaler.

»Jeg fandt senere ud af, at melodien var Europahymnen, altså en slags nationalsang for EU. Den er meget fængende,« siger Sanne.

Tractata forklarede Sanne, at hun var havnet i Europiana – et land, som man kun kan få adgang til, hvis man klikker »ja« til at læse mere om cookies. Det viste sig, at Sanne var den første dansker, der havde gjort dette, siden det i 2012 blev lovpligtigt for en hjemmeside at informere deres brugere om fænomenet.

»Feen sagde, at vi i Danmark kunne være stolte, fordi vi var det femte land, hvor en borger havde fået adgang til Europiana. Først kom Luxembourg, så Tyskland, Sverige og Polen. Det viste sig dog, at den polske borger ikke havde ønsket at læse om cookies, men troede, at der var tale om en form for EU-støttet tilbud på bagværk.«

Sanne Jensen opholdt sig i Europiana i et par timer, hvor hun hørte et PowerPoint-foredrag om Europarådet og fik en goodiebag med et EU-badge og en vandflaske. Hun regner dog ikke med få adgang til landet igen.

»Tractata sagde, at det kun var én borger og ét besøg per land, hvilket jeg ville ønske, jeg havde vidst, for så havde jeg taget en Jean-Claude Juncker-blomst med hjem til altanen.«