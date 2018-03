RokokoPosten: Hanne fra Hjørring: Ingen gider købe mine private data

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det er lidt som i folkeskolen, når man sendte et brev til en dreng og spurgte, om han ville være kærester, og han så bare grinede og smed brevet væk.«

Hanne Olsen smiler, men man ser skuffelsen i hendes øjne.

I snart et år har den 48-årige skoleleder fra Hjørring forsøgt at afhænde store mængder data om sig selv, men ingen har indtil videre bidt på. Ikke tilstrækkelig relevant for videresalg, lyder beskeden.

»Jeg har tilbudt, at de må se alle de steder, jeg har været, siden jeg fik en smartphone, stort set alle mine dagligvareindkøb, og hvad mit blodtryk er morgen, middag og aften. Men jeg er åbenbart ikke spændende nok,« siger hun, der begyndte at interessere sig for videregivelse af data i april sidste år.

»Ved et middagsselskab fortalte en af mine it-kyndige venner mig, hvordan Facebook og andre sociale medier videresælger éns data til en tredjepart, og straks blev jeg smigret: Gad fremmede mennesker i USA virkelig gå op i, hvad jeg brugte min tid på?« fortæller Hanne, der kort efter kontaktede de sociale medier, hun brugte.

»De fortalte mig, at de ikke havde beholdt ret mange data om mig, og da jeg bad Facebook om en udskrift af mine informationer, fik jeg to A4-ark. De sagde, at jeg ikke var »relevant for videresalg«, og at min adfærd på nettet var så gennemsnitlig, at den kunne gengives tilstrækkelig præcist med en meget simpel algoritme, hvis bare man kendte mit navn og min alder.«

Siden har Hanne Olsen derfor anvendt sociale medier på en mere utraditionel måde, så et mystisk firma kunne blive interesseret i at misbruge hendes oplysninger.

»Jeg har meldt mig ind i grupper for nynazister, voldelige antifascister og mennesker, der kan lide at dyrke hamsterformede græskar. Desuden har jeg søgt meget på ord som »bombe«, »jihad« og »terror i Krudttønden var et inside job«, men uden held,« siger hun, der nogle gange ønsker, at hun var amerikansk eller britisk statsborger.

»Så kunne jeg have stemt på Trump eller for at forlade EU; det er åbenbart det, der interesserer de fine folk, der ulovligt analyserer ens data. Lille Hanne fra Hjørring kan ikke bruges,« slutter hun med et trist blik.