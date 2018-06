RokokoPosten: Han-gorillaer: Konkurrencestaten presser os til at slås

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Vi plejede at leve fredeligt sammen, og der var nok grønne blade til alle, måske endda lidt frugt i ny og næ. Men nu puster vi os op over for hinanden og kommer ud i slåskampe, samtidig med at vi får stress,« siger B., en rwandisk bjerggorillahan, der foretrækker at være anonym.

Det er nemlig ikke velset at tale imod det, som B. kalder den neoliberalistiske konkurrencestat i Rwandas skove. Men efter flere år med statuskampe og individualisme blandt gorillahanner har B. fået nok.

»Det konstante krav om selvoptimering er ødelæggende for sammenhængskraften blandt os bjerggorillaer. Vi skal alle være den næste sølvryg (ledende gorilla i en flok, red.), men for nogle kan forventningspresset, eksempelvis op til en kamp om liv og død, blive for stort,« siger B. og henviser til, at flere af hans venner udviser stresssymptomer.

»Stress er et kæmpe tabu blandt gorillahanner, men vi skal være i stand til at tale om det, for stress har alvorlige konsekvenser: manglende søvn, større risiko for hjerte-kar-sygdomme, eller at en konkurrerende gorillaflok lugter ens svaghed, så man bliver flået levende og efterladt til ådselædere.«

B. har derfor allieret sig med ligesindede bjerggorillaer, der planlægger at ødelægge systemet indefra ved at »tale imod den eksisterende diskurs og holde op med at reproducere neoliberalistiske fjendebillede«.

»Næste gang jeg møder en gorillahan, som jeg burde konkurrere med, vil jeg i stedet spørge: Hvem er du? Hvad er dine håb og drømme? Har du talt med din partner for nylig? Det handler om at se den anden som en abe, ikke som redskab for ens egen forbedring og statusjagt,« siger han, men indrømmer, at han også vil være klar til springe på den anden gorilla, hvis hans forsøg på systemkritik bliver mødt med modvilje.

»Det er klart. Hvis en abe opfører sig som et røvhul over for mig, skal den bare dø. Jeg ved, at jeg kan lammetæve de første ti sølvrygge, der bor her i nærheden, så de kan bare komme an.«