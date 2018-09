RokokoPosten: Gymnasier jubler over nedskæringer: Vi var ved at drukne i penge

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I dens finanslovsforslag ønsker regeringen at spare på uddannelsesinstitutionerne de næste tre år. Ikke noget problem, mener rektor på Næstved Gymnasium, Susanne Stubgaard. Tværtimod vil det blive lettere for gymnasiet at koncentrere sig om at undervise eleverne, når de ikke behøver at koncentrere sig om at bruge en masse penge.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, blev jeg lettet, da jeg så, at vi skal spare de næste tre år,« siger Susanne Stubgaard, da RokokoPosten møder hende på gymnasiets lystyacht i Karrebæksminde.

»I de senere år har det været en stor udfordring for os at få brugt alle de penge, vi har fået i statstilskud,« siger hun.

Blandt andet nævner Stubgaard, at gymnasiets 3.g-årgang har været på en 14 dage lang studietur på Maldiverne, og at lærerne har holdt ekstravagante julefrokoster i København for at få budgetterne til at passe.

»På det seneste har vi været nødt til at indføre gratis øl og shots til fredagsbaren for at få brændt nogle penge af. Det er selvfølgelig langtfra en optimal situation,« siger Susanne Stubgaard og nævner en situation, hvor en elev fra 2.x kastede op på toilettet, fordi hendes fysiklærer havde hældt en halv flaske Belvedere-vodka ned i halsen på hende.

»Det er den slags situationer, vi håber på at undgå, nu hvor vi ikke bliver presset sådan til at bruge penge,« siger Susanne Stubgaard.

Heller ikke hos eleverne vækker besparelserne bekymring.

»Det er et ret stort arbejde at skulle arrangere puttemiddage, når ledelsen tvinger os til at bruge 2000 kroner per kuvert,« siger elevrådsformand Mathilde Holmegaard Nissen.

»Det er et stort angreb på vores ungdomskultur, at vi skal drikke de nye 1.g’ere under bordet i dyr Barolo i stedet for lunkne Harboe-pilsnere og slavevodka fra Netto,« tilføjer hun.

Formanden er altså glad for besparelserne, men vil stadig indkalde til demonstration i forbindelse med Folketingets åbning.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi kun skal spare de næste tre år. Vi har brug for mindst fem-seks år med besparelser, for at budgetterne kommer ned på et ansvarligt niveau,« siger Holmegaard Nissen, mens hun maler et banner med teksten »Besparelsen skal vare længe, ungdommen drukner i jeres penge!«