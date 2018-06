RokokoPosten: Fremover kræver sex samtykke med NemID

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Sex er dejligt og rart. Men det kan også overskride den ene parts grænser, hvis man ikke sørger for at få afstemt forventninger og giver dækkende samtykke først. Derfor har et flertal i Folketinget, inspireret af Sverige, netop vedtaget en lov, der kriminaliserer ethvert samleje, der ikke forinden er blevet accepteret af begge parter via NemID.

Sundhedsstyrelsens chef for digitalt erotiksamtykke Nina Svendsen fortæller om det nye initiativ.

»Danskerne er vant til at bruge NemID i en lang række sammenhænge, så det er naturligt, at det fremover også bliver en integreret del af ethvert samleje,« siger hun.

Praktisk foregår det sådan, at de to finder hinanden via NemIDs nye Erotikmatch-app, hvor man indtaster nummeret på en potentiel partner, som får tilsendt en kontrakt, der kan gælde enten i enten en, seks eller 12 timer for såkaldt »uforpligtende relationer«. Personer, som er gift eller i fast parforhold, kan nøjes med at indhente et samtykke en gang om måneden.

Nina Svendsen fortæller, at initiativet træder i kraft den 1. januar 2019, og at Sundhedsstyrelsen indtil da vil sørge for en massiv oplysningsindsats, som skal vænne danskerne til, at NemID skal findes frem inden samleje.

»Vi lancerer om kort tid en kampagne under sloganet »Ingen lumre numre uden de seks numre«, som er folkeoplysende på en sjov måde og med et glimt i øjet. Vi overvejede at lave et ordspil med ordet »nummer«, men det er jo ikke alle, som kan lide analsex, så det droppede vi.«

Nina Svendsen mener ikke, at det nye initiativ vil lægge en dæmper på de erotiske udfoldelser.

»Absolut ikke. Det tager højst et minut at gå ind i appen og finde sit nøglekort frem. På samme måde som kondompåsætning kan gøre forspillet ekstra frækt, kan NemID indgå i et frækt forspil. Eksempelvis kan man få sin partner til på en erotisk måde at læse de seks cifre på nøglekortet, og situationen bliver naturligvis kun endnu mere pikant, hvis tal som 69 indgår.«