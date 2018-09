RokokoPosten: Folkeskolelærere tilslutter sig #MeToo

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Hashtagget »metoo« har ramt en lang række brancher, hvor overgreb og seksuel chikane er blevet afsløret. Nu er turen kommet til den danske folkeskole, hvor det har vist sig, at lærere flere steder er blevet udsat for grove og seksualiserende tilnærmelser fra elever, særligt i forbindelse med såkaldte kåringer.

Nu står flere lærere frem og fortæller om et miljø præget af mindreårige, der er stærkt seksuelt udfarende og ikke giver lærerne mulighed for at sige fra.

»Jeg føler mig forulempet. Jeg gør alt for at blive taget seriøst på grund af mine faglige evner, ønsker ikke at blive reduceret til et sexobjekt,” udtaler den 61-årige Svend-Åge Feddersen, som er uddannelsesvejleder og geografilærer på Søndervang Skole i Ringsted samt nomineret i kategorien »Hotteste hentehår«.

»Det er enormt svært at sige fra, når der kommer elever fra 5. klasse, som gerne vil lave en video med klare seksuelle undertoner. De konfronterer typisk én i flok, og så står man der med al sin pædagogiske baggrundsviden og et ønske om bare at gøre dem til demokratisk dannede mennesker og opdager, at de kun ser én som en slags erotisk fetich,« siger Feddersen.

Også 49-årige Tove Overmark, der underviser i dansk og historie på Skovvangsskolen i Randers, har oplevet stærkt krænkende situationer.

»Forleden da jeg forsøgte at introducere 6.b for Herman Bangs Ved vejen, kunne jeg konstant høre Jacob på anden række, der lavmælt fløjtede Simon & Garfunkels ‘Mrs. Robinson’,« siger hun og forklarer, at sangen efter hendes opfattelse var en klar reference til filmen Fagre voksne verden, hvor Dustin Hoffman spiller en ung studerende, som har et forhold til en langt ældre kvinde.

»Jeg kunne jo ikke bevise, at intentionen var strengt seksuel, og det gør det kun sværere at håndtere. Men da jeg kort efter opdagede, at jeg var nomineret til prisen ’Ring til os, når vi er myndige, men inden du går på efterløn’, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ikke bliver værdsat for min faglighed, men udelukkende betragtet som en kinky fantasi.«