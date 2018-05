RokokoPosten: Fodboldspiller ser mange kampe frem og kigger ofte på tabellen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Hvis FCK vinder over Brøndby, mens vi vinder over FC Nordsjælland, er vi kun to point efter. Hvis vi i næste runde igen vinder over Brøndby, ligger vi nummer et. Derefter skal vi bare vinde de sidste to kampe for at blive mestre.«

Sådan lyder ræsonnementet fra FC Midtjyllands Mikkel Duelund. Han har undervejs i talestrømmen kigget gentagne gange på tabellen på DRs tekst-tv side 220, hvor pointangivelserne yderst til højre har været til stor hjælp, når han skulle se flere kampe frem i sæsonen og regne ud, hvordan FC Midtjylland kunne blive mestre.

Duelund har suppleret med appen Bold.dk, hvor han har kunnet orientere sig grundigt i det resterende kampprogram.

»Vi tager flere kampe ad gangen,« siger Mikkel Duelund.

RokokoPostens udsendte spørger til weekendens kamp mod FC Nordsjælland:

»Jeg håber, at vi er foran 2-0 ved pausen. Det er en sikker føring og en forudsætning for, at vi kan komme foran 3-0,« siger Duelund begejstret.

Selvom han har travlt med at se mange kampe frem, dvæler han også gerne længe ved allerede spillede kampe i stedet for at holde et snævert fokus frem mod næste kamp.

»Vi skulle have vundet større i vores sidste kamp mod AaB. Vi dominerede kampen og skabte chancer til langt flere mål,« siger Duelund, mens han lægger op til at tale om en kamp helt tilbage i efteråret 2016.

Her lykkes det dog RokokoPostens udsendte at få Mikkel Duelund til igen at fokusere på den kommende kamp mod FC Nordsjælland. Duelund indvier RokokoPosten i en lidt overraskende taktik:

»Vi kommer til at overraske dem ved slet ikke at vise, vi er der de første fem minutter for derefter intenst at være der de følgende fem minutter. Derudover skal vi spille de andres spil og lade være med at fokusere så meget på os selv. Det kommer til at handle om den enkelte. Alle er hævet over holdet.«

Mikkel Duelund begynder at pille ved sin telefon, og vi fornemmer på de lidt fjerne svar, at han igen er inde på Bold.dk for at se flere kampe frem og kigge på tabellen og runder derfor interviewet af.