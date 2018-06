RokokoPosten: FN vil tvangsfjerne omsorgssvigtede muslimer fra Danmark

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I FN’s Internationale Statsforvaltning, UNIS, ser man med bekymring på Danmarks behandling af landets muslimske befolkning. Det er ikke kun stramninger i lovgivningen, som den såkaldte ghettopakke og forbuddet mod at bære burka eller niqab, der får alarmklokkerne til at ringe, men også opslag på de sociale medier, forklarer muslimsagkyndig Eleanor Riley.

»Når et lovligt anmeldt, grundlovssikret og fredeligt afviklet arrangement bliver opfattet som sharia, og en kage, der sælges i et supermarked, får de ansvarlige voksne til at skælde ud, er vi nødt til at gribe ind,« siger hun.

Politikere til venstre for midten er oprørte over risikoen for, at muslimerne bliver tvangsfjernet.

»Det burde være strammerne på højrefløjen, der blev fjernet – de vil jo i virkeligheden bare af med muslimerne,« siger en venstrefløjspolitiker, der føler, at FN tager højrefløjens parti.

Det afviser en politiker fra højrefløjen.

»Vi vil da gerne have dem, men de skal ikke tro, de kan løbe om hjørner med os,« siger han.

Som svar siger venstrefløjspolitikeren, at hvis muslimerne bliver tvangsfjernet, vil hun sørge for, at der kommer nye til. Den indstilling er dog en del af problemet snarere end løsningen, mener Eleanor Riley.

»Det er sundt og naturligt gerne at ville have mange muslimer, men det går ud over muslimerne, hvis man får flere, end man kan rumme,« siger hun og tilføjer:

»Det billede, vi ser i Danmark, er desværre velkendt. De ansvarlige voksne skændes og vil ikke samarbejde. Det går i sidste ende ud over muslimerne.«

For FN handler det derfor ikke om at tage parti, men sikre den muslimske befolknings tarv. Hun medgiver, at tvangsfjernelse er et voldsomt indgreb, og at man derfor i første omgang vil forsøge at mægle og støtte.

»Vi har gode erfaringer med hjemme-hos’ere, der kan aflaste de ansvarlige voksne i en ofte hektisk hverdag. Det giver somme tider overskud til at tage brodden af de værste skænderier,« siger Eleanor Riley og tilføjer, at det handler om at sikre sig imod, at frustrationerne hober sig op.

»Hvis ikke Danmarks ansvarlige voksne begraver stridsøksen og begynder at samarbejde, kan tvangsfjernelse blive nødvendigt,« slutter hun.