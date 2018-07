RokokoPosten: Fire nemme principper, der sikrer dig et varigt vægttab

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Mange danskere døjer med overvægt. Den gode nyhed er, at det slet ikke behøver at være svært at tabe sig. Ved at følge fire enkle principper kan man nemlig hurtigt komme ned i vægt – og blive der! Det lover ernærings- og motionsekspert Vibeke Ulsted.

1. Smerte

Et varigt vægttab begynder med motion. Du skal op og bevæge dig. Og du skal blive ved, til det værker i alle muskler og led.

Du skal gøre smerten til din ven. Elske den og savne den, så snart den forsvinder.

Men selvom konstant og vedvarende smerte er et sundhedstegn, skal du undgå skader. For så vil du blot blive tvunget til at holde dig i ro, og det vil få smerten til at forsvinde og fedtet til at sætte sig igen.

2. Lidelse

Desværre tror mange, at smerte i sig selv er nok til at sikre lidelse. Men smerten skal være din ven og er derfor aldrig nok i sig selv.

I stedet må du pine og ydmyge dig selv. Du er fed, så du bør nemt kunne finde noget at slå ned på. Skam dig hellere en gang for meget end en gang for lidt – især mens du dyrker motion. Kombinationen af smerte og lidelse er nemlig den bedste metode til at få dig til at forstå, at du har fortjent at have det elendigt.

3. Sult

Det giver sig selv, at du skal sulte, hvis du vil af med de overflødige kilo. Du har jo vænnet din krop til absurde mængder fødevarer, og derfor tror den, at du er døden nær, når du overholder en fornuftig diæt.

Ovenikøbet har du sikkert vænnet dig til at proppe i gabet, hver gang du mærker den mindste smule modstand i livet.

Men hold ud! For når du dertil, hvor sulten driver dig til vanvid, er du flere skridt tættere på dit mål. Husk, at du altid skal holde op med at spise, så snart dine tarme holder op med at skrige.

4. Afsavn

Kan du huske, hvordan det var at sidde i sofaen og fylde dig med chips, kage og cola? Hvordan det var altid at tage elevatoren og aldrig gå et skridt, hvis du kunne køre? Alt det er slut nu!

Du skal aldrig mere spise søde sager, for søde sager er klamme og gør dig fed. Du skal aldrig mere tage elevatoren, for elevatoren gør dig doven og fed. Og du skal aldrig mere køre nogen steder hen, hvis du kan cykle, løbe eller gå.

Afsavn. Det er det sidste princip. Nå du mestrer det, vil du langt om længe kunne holde dig slank og dermed øge chancerne for at leve et meget længere og langt mere glædesløst liv.

Artiklen blev oprindeligt bragt den 22. 4. 2012

Forfatterkommentar af Zenia Larsen

Det er blevet umoderne at pejle efter, hvad der gør en glad og tilfreds. I stedet følger vi kriterier, som andre har fastsat. I en tid, hvor vi har flere muligheder end nogensinde, er det trist, at så mange mennesker lever et liv, de ikke trives i. Nogle vælger en livsstil, der holder dem objektivt sunde og raske, men som ikke gør dem glade. Måske ville de få et bedre liv, hvis de ændrede lidt på vanerne og tillod sig at blive en anelse tykkere?