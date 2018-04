RokokoPosten: Filosoffer og møbelsnedkere skal rekonstruere civilisationens vugge

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

I disse dage mødes en gruppe filosoffer, arkæologer og møbelsnedkere fra hele verden til konferencen »Civilisationens Vugge – Hvordan så den ud?«, der afholdes på University of British Columbia i Vancouver, Canada. Konferencen sætter gang i et forskningsprojekt, der har til formål at rekonstruere civilisationens vugge.

»Vi forventer derfor at kunne præsentere en færdig model allerede i 2025,« siger seniorforsker Cameron Balyras, der er filosof og har beskæftiget sig med civilisationsspørgsmål i en menneske- alder.

I løbet af konferencen skal de mange videnskabsmænd og håndværkere diskutere og få indblik i hinandens fagområder. For møbelsnedker Edgar Tomlinson er det en helt ny måde at påbegynde et nyt projekt.

Læs også RokokoPosten: Tag kærlig afsked med din afføring

»Jeg har bygget mange vugger for Johnson’s Woodwork, men vi plejer bare at kigge på en tegning og så gå i gang. Det er helt nyt for mig at skulle bruge flere år på at snakke først, men jeg glæder mig til at prøve det,« siger han.

For arkæolog Agneta Aakeson er det en spændende proces, men hun forudser også mange paradigmesammenstød undervejs.

»Det bliver ikke et problem med møbelsnedkerne, men filosoffernes teoretiske og metodiske udgangspunkt er så forskelligt fra vores – og vi er endda ikke enige, fordi vi kommer fra forskellige fagtraditioner – at det bliver en stor udfordring at nå frem til et fælles begrebsapparat at arbejde ud fra,« siger hun.

I første omgang handler det om at få afklaret, hvor civilisationens vugge har stået. Allerede dér er der delte meninger, idet nogle vil placere den i Mesopotamien, mens andre hævder, at den rigtige vugge befandt sig i Hamoukar i Syrien.

Læs også RokokoPosten: Autentisk mikro-plastikfabrik åbner på Nørrebro

»Vi er kun lige gået i gang, så vi må væbne os med tålmodighed. Der er meget, der skal afklares. Når vi har fundet det rette sted, skal vi i gang med at diskutere, hvilket materiale vuggen var lavet af – og hvis den var lavet af sten, bliver der behov for at videre- uddanne møbelsnedkerne, der mest arbejder inden for et træparadigme. Vi skal have bestemt dens størrelse, farve og form, og så skal vi selvfølgelig i gang med at bygge,« siger hun og slutter:

»Jeg er klar over, at mange sidder på nåle og venter på at se resultatet, men det bliver næppe før næste årti, at vi kan fremlægge de første skitser.«