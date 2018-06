RokokoPosten: Facebook lancerer robot, der kan se kattevideoer og debattere islam

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»214 lolcats seen in the last 24 hours,« lyder det mekanisk fra amerikanske Janice Maylers robot. Den 20 centimeter høje dyrelignende figur, WatchBot, har i knap en måned set kattevideoer og deltaget i kontroversielle debatter for Janice, mens den løbende har fortalt om sine gøremål.

Ifølge den Facebook-udviklede robot har Janice sparet 49 timer og 40 minutter, altså over to døgn, ved at lade WatchBot ordne nogle af hendes internetaktiviteter.

»Det er helt fantastisk. Jeg leger mere med mine børn og er endda begyndt at gå til pilates, fordi jeg pludselig har så meget tid,« siger den 33-årige ingeniør, der anskaffede sig en WatchBot, da den dukkede op i amerikanske butikker i maj.

Til juli rammer robotten det danske marked, og Facebook-brugere kan godt begynde at glæde sig, siger en talskvinde fra det sociale medie.

»For et par generationer siden fik vi vaskemaskinen, ovnen og komfuret, der markant nedsatte den tid, vi brugte på hverdagens nødvendige pligter. På samme måde sparer WatchBot dig for alle de timer, du ellers ville bruge på nødvendige huslige gøremål som at se videoer med sjove katte, deltage i vrede debatter eller læse om Kim Kardashians bagdel,« siger Anette Madsen, der arbejder som produktudvikler for Facebook i Danmark og garanterer, at robotten kommer i en udgave, der er særligt målrettet danskerne.

»Den danske WatchBot kommer ikke til at bruge mange timer på at diskutere abort, Jordens alder, eller hvorvidt vi skal afskaffe dødsstraf. Til gengæld vil den byde ind, når Mette Thiesen siger noget vanvittigt om islam, når Henrik Marstal bruger et feministisk begreb forkert, eller når din veninde har fået et nyt profilbillede, og der skal reageres med et ‘Så fin!’ eller ‘Hottie<3’.«

En dansk prototype er allerede blevet testet på Facebook under forskellige pseudonymer og har vist sig stort set umulig at skelne fra en menneskelig bruger.

»Vi giver WatchBot et par retningslinjer, fx hvilket parti den stemmer på, eller om den har nogle særlige mærkesager, fx veganisme, og så slipper vi den løs. Så snart den lærer de basale regler for debat på sociale medier, kan vi ikke engang selv finde den blandt de mange kommentarer,« siger Anette Madsen, der har store forhåbninger til, hvad WatchBot kan betyde for kunstig intelligens.

»I fremtiden vil robotter måske lære at agere uden for sociale medier og reagere selvstændigt på forskellige udmeldinger.«