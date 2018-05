RokokoPosten: EU jubler over succesfuld GDPR-kampagne

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

»Vi har opdateret vores datapolitik, så den overholder EUs nye lov om persondatabeskyttelse, også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).«

E-mail med denne eller lignende ordlyd er de seneste uger væltet ind i stort set alle EU-borgeres indbakker. En rundspørge foretaget af RokokoPolls viser, at langt de fleste modtagere kun næsten ikke eller slet ikke ved nok om, hvad GDPR betyder, mens stort set alle er blevet meget mere bevidste om, at der findes noget, som hedder EU.

Det er en glædelig nyhed, lyder det fra EUs PR-sekretariat, hvorfra PR- konsulent Anina Lohrenz fortæller, at øget bevidsthed om EU har været et af de væsentligste formål med kampagnen.

»Som de fleste med kendskab til, hvordan offentlige myndigheder fungerer, ved, er den enkelte borgers persondatasikkerhed selvfølgelig ikke det væsentligste. Vi har lavet denne her nye lov, fordi vi havde brug for en løftestang til vores fortsatte image­arbejde. At indføre nogle regler og kræve af virksomheder, der lagrer dybt personlige data som fornavne og e-mailadresser, at de informerer alle i deres kundekreds om, at EU har indført nye regler, er lidt af en genistreg, for på den måde har vi helt omkostningsfrit fået brandet EU. Det er bedre end viral markedsføring,« siger Anina Lohrenz.

Hun vil dog ikke hvile på laurbærrene og er derfor allerede i gang med at udtænke den næste brandingkampagne.

Hvad den kommer til at handle om, er endnu ikke fastlagt, men Anina Lohrenz fortæller, at de ideer, man i sekretariatet har i støbeskeen, handler om endnu større borgerengagement.

»Denne gang lagde lovgivningen jo kun op til, at det var virksomheder – ganske vist rigtig mange af dem – der havde pligt til at informere folk om, at vi havde lavet noget i EU. Hvis nu vi f.eks. laver en lov om noget, som alle med en e-mailadresse har pligt til at fortælle om til alle, de kender, kan vi virkeligt få vores navn slået fast hos befolkningen,« siger hun og slutter:

»Det kunne for eksempel være noget med, at det kun er lovligt at have en e-mailadresse, hvis man informerer alle, man kender, om, at EU har lavet en lov om, at man skal informere alle, man kender, om, at man har en e-mailadresse.«