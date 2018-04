RokokoPosten: Episk battle: Dronningen møder pave Frans i VM-finalen i vink

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Skal det lykkes dronning Margrethe, der i mere end en menneskealder har begejstret danskerne med sine formfuldente vink, at vippe den legendariske vinke-verdensmester pave Frans af pinden? Vinke-ekspert og tidligere mestervinker Erik Zabel mener, at hun har en chance.

»Den danske dronning har et stilfuldt vink med meget fine nuancer og variationer. Hun har helt klart fortjent at nå til finalen. Spørgsmålet er, om hun kan slå den regerende verdensmester, pave Frans, hvis vinke-egenskaber på mange punkter er helt uovertrufne,« siger han og tilføjer, at det springende punkt nok bliver, hvordan dronningen klarer sig i vink med spædbarn på armen-disciplinen.

»Det er en disciplin, som pave Frans har taget til sig og gjort til sin egen, og det bliver rigtig svært for dronning Margrethe at vinde den del af konkurrencen. Vi husker alle pavens exceptionelle dobbeltvink med diagonalrotation til opvisningsshowet i New York i efteråret 2015, som han udførte fejlfrit, samtidig med at han kyssede det spædbarn, som han holdt kærligt og sikkert med den anden arm. Den slags kan man ikke slå, men hvis dronningen blot holder sit eget niveau, der jo er imponerende i sin egen ret, har hun en god chance for at ende med en samlet sejr,« vurderer Erik Zabel.

Det er især dronningens strakte vink med fingerflicks og asynkront håndledsdrej, som giver hende gode chancer, mener Zabel. Det er knap så avanceret som pavens dobbeltvink, men hun udfører det med en akkuratesse, som den nogle år ældre pave kan få svært ved at matche.

Erik Zabel medgiver dog, at pave Frans er storfavorit til at vinde.

»Han har den klare fordel, at han, i modsætning til dronning Margrethe, har vinket med beboerne i Buenos Aires’ slumkvarterer og andre udsatte områder, så han har tilegnet sig en masse tricks, som er populære blandt gadeplansvinkere. Det er nok hans største force, at han på så fornem vis har taget disse amatørvink til sig og hævet dem til internationalt niveau, hvor dronningen mere er en klassisk vinker, der bærer præg af sin træning på etablerede vinkeskoler.«

Vinkeverdensmesterskabsfinalen sendes i aften på DR fra kl. 19 og forventes at vare hele aftenen.