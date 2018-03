RokokoPosten: DRs spareplan: Vil kun beholde de mest nødvendige chefer og mellemledere

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Regeringens spareplan for Danmarks Radio vil betyde »omfattende reduktioner i DR’s aktiviteter og væsentlige omprioriteringer«, siger DR’s bestyrelsesformand, Michael Christiansen, i en pressemeddelelse.

»Vi afventer det endelige resultat af forhandlingerne om et nyt medieforlig, men er allerede nu i gang med at vurdere, hvor det er mest oplagt at spare. Vi har oprettet et nyt sekretariat af jurister og økonomer, der skal vurdere hver enkelt DR-medarbejder og komme med forslag til besparelser. Samtidig har vi hyret to-tre større konsulenthuse til samme opgave, så ingen skal sige, at vi ikke tager det seriøst.«

Adspurgt om, hvorvidt der kunne være penge at spare på DR’s lag af chefer og mellemledere, er Michael Christiansen afvisende.

»Skal vi være helt ærlige, har vi faktisk slet ikke råd til at fyre nogen chefer. Kan du huske kulturminister Mette Bock, der fik to millioner i aftrædelse fra DR? Hun sagde selv op. Hvor meget tror du så, det koster os at fyre en chef?«

DR er blevet kritiseret for at være en organisation, hvor laget af bureaukrater vokser og vokser. For eksempel bestod chefredaktionen i 1997 af 15 mand. I dag tæller DR Medier 141 redaktører og chefer. I kommunikationsafdelingen alene sidder omkring 20 personer. Til sammenligning er der ingen kommunikationsafdeling i landets største private medievirksomhed, JP/Politikens Hus.

Det er dog ikke en kritik, Michael Christiansen kan genkende.

»Vi har brug for et robust antal DJØF’ere til at udarbejde spareplanerne. Hvis vi begynder at skære her, er der ingen til at udarbejde fremtidens spareplaner. Så får vi et mediehus, hvor en masse mennesker producerer indhold, uden at der er nogen til at holde opsyn. Hvem skal deltage på strategiseminarer og udarbejde core values og alt det andet, der er så vigtigt for en moderne medievirksomhed?« spørger Michael Christiansen, der ligesom generaldirektøren, Maria Rørbye Rønn, er cand.jur. og ikke har nogen journalistisk eller publicistisk baggrund.