RokokoPosten: DR udflyttet til Sibirien

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Fremover skal Danmarks Radios medarbejdere indstille sig på enten at flytte eller pendle til den sibiriske tundra. Det kom frem onsdag, hvor minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, præsenterede regeringens plan for udflytning af offentlige arbejdspladser.

»Sibirien dækker knap ti procent af Jordens overflade og er af stor geopolitisk betydning. Det er desuden et område, hvor der stort set ikke findes nogen offentlige danske arbejdspladser. Set i det lys er det kun naturligt, at regeringen opprioriterer DRs dækning af og tilstedeværelse i netop Sibirien,« forklarer ministeren og afviser blankt, at regeringen ønsker at straffe Danmarks Radio efter en række skandalesager i 2017.

»Overhovedet ikke. Public service indebærer, at man sender TV fra og om alle de udkantsområder, hvor kommercielle kanaler ikke kommer. Desuden er Rusland et geopolitisk centrum, som Danmarks Radio med fordel kan øge sin dækning af.«

Læs også RokokoPosten: LA har gjort det fantastisk!

Regeringen planlægger at udstyre de udflyttede medarbejdere med spånplader, rockwool og værktøj, så de selv kan opføre en ny udgave af DR Byen i Krasnojarsk-regionen, hvor man understreger, at der vil være gode muligheder for at pendle eller flytte til.

»Huspriserne i regionen er ekstremt fordelagtige sammenlignet med eksempelvis Vesterbro eller Amager, hvor mange danske journalister bor, så vælger man at flytte til Sibirien, er der mange fordele. Men hvis man ikke ønsker det, er der også rigtig gode muligheder for at pendle,« siger ministeren og peger på, at en enkeltbillet til Igarka-lufthavnen kan fås for 3.000-4.000 kroner med en typisk rejsetid på blot 15-20 timer.

Læs også RokokoPosten: Dansk Folkeparti: Anders Samuelsen skal spise skovsnegl

Også i forhold til vejrdækningen mener ministeren, at Sibirien byder på store fordele for et udflyttet DR.

»Ekstremt vejr er noget, som danskerne sætter stor pris på, og der er det indlysende, at Sibirien byder på helt andre muligheder end eksempelvis Hirtshals eller Gedser,« siger Sophie Løhde og understreger, at den populære serie »Alene i vildmarken« også vil få forbedret sine produktionsvilkår markant.