RokokoPosten: Danske Bank fremlægger sit estiske kodeks

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Efter at have set sit eget billede på forsiden af samtlige danske medier de seneste 60 dage fremlægger Danske Banks administrerende direktør, Thomas F. Borgen, bankens nye estiske kodeks.

»Selvom vi er 100 procent uskyldige og uvidende om, hvad der er foregået i vores udenlandske filialer, skader det ikke at spille med åbne kort og fremlægge vores klare, estiske retningslinjer,« udtalte han torsdag eftermiddag på et hastigt indkaldt pressemøde med en varighed på lidt over tre minutter. Borgen fremlagde en detaljeret gennemgang af kodekset, hvor følgende er blandt hovedpunkterne:

Ærlighed er afgørende i Danske Bank. Derfor skal topledelsen som udgangspunkt aldrig informeres om hvidvask eller lignende, da vi helst vil være uvidende herom. Så kan vi ærligt og med god samvittighed sige til journalister og myndigheder, at vi ikke ved noget som helst om, hvad der foregår i vores bank.

I Danske Bank handler vi rettidigt. Hvis medierne påpeger uregelmæssigheder i vores transaktioner vedrørende iranske atomvåben eller andre almindelige transaktioner til og fra Estland, viser vi straks handlekraft ved at fyre Igor nede i skranke to.

Danske Bank vil være en transparent bank. Derfor vil alle nye domiciler have glasfacader.

Danske Bank samarbejder altid med myndighederne. De russiske, estiske, moldoviske og aserbajdsjanske myndigheder kan til enhver tid få adgang til vores mails og dokumenter, hvis de er i tvivl om, hvordan det går med deres transaktioner.

Danske Bank tager samfundsansvar. Økonomisk bevægelighed og frie cash flows er afgørende for de østeuropæiske landes økonomi og levestandarden for den enkelte borger i disse lande. Danske Bank tager ansvar for, at såvel offentlige som private penge kan flyde frit fra ét land til et af Putins, Assads eller Alijevs (Aserbajdsjans præsident, red.) selskaber i et andet land. Danske Bank kører en stram risikostyring. Vi skal for alt i verden undgå at løbe risici med vores bankdrift. Det gøres bedst ved ikke at spørge ind til kundernes aktiviteter og bare trykke »overfør«. Opstår der problemer, henvises til punkt et og to i dette kodeks eller til de jævnlige it-nedbrud, vi alligevel har i banken.