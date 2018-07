RokokoPosten: Dansk CO2-neutralitet ødelagt af kinesisk provinsbys køleskabe (fra fremtidsarkivet, 2045)

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Isterningmaskine med farver, kalorietæller og trådløs synkronisering med dit smartwatch. Det er blot tre af de funktioner, som en række lækre nye køleskabe kan tilbyde borgerne i byen Putian, der ligger i det sydøstlige Kina.

»Vi får nye leveringer ind to gange om dagen, så populære er de,« lyder det fra Liu Bo, der ejer en kæde af hvidevarelagre, som sender varer ud til deres kunder, efter at de har købt dem på nettet.

Liu er blot en af mange hundrede handelsdrivende, der er begejstret for de nye køleskabe, som dagligt får hans overskud til at vokse. Men i Danmark, der for nylig kunne prale af at være 100 procent CO2-neutralt, er man knap så begejstret.

»Der er lidt irriterende, at de bare udligner vores flotte resultat, efter at vi har brugt år på at investere i vindmøller, omlægge vores landbrug og lægge afgifter på klimabelastende varer,« lyder det fra miljøminister Miriam Lunde Jensen (P), der dog ikke har mistet modet.

»Vi kunne tage det her som et tegn på, at vi må opgive, men jeg vælger at se anderledes på det: Vi skal da bare blive CO2-negative, altså fjerne mere CO2 fra atmosfæren, end vi udleder!« siger hun og foreslår, at man til formålet begynder med at aflive de køer, der befinder sig i børnezooer, på grund af deres miljøskadelige prutter.

Saga Aurelius Hansen, der bor i det nordvestlige København og i mange år har levet bæredygtigt ved blandt andet at renovere sine badeværelser med vegansk træ, mener ikke, at nyheden er særlig relevant for hende.

»Jeg kan slet ikke forestille mig, at det, som jeg personligt gør, ikke skulle være enormt vigtigt. Måske er mine handlinger blot en dråbe i havet, men det er en meget stor og betydningsfuld dråbe, der kan inspirere til flere dråber, så vi til sidst ender med et hav af rent og klart vand. Helst filtreret postevand, selvfølgelig,« siger hun og tilføjer, at hun ikke har tænkt sig at holde op med at leve på en måde, der ifølge hende redder planter og dyr.

»I morges fik jeg renset mine jakker på et bæredygtigt vaskeri, hvor de der poser, som du får tøjet tilbage i, er lavet af 100 procent nedbrydeligt bambuspapir. Og selvom det er bambus, slår man ingen pandaer ihjel, da der for hvert bambusrør bliver plantet tre nye!«

(Artiklen blev oprindeligt bragt den 7/12 2017)

Forfatterkommentar af Marta Sørensen

Mange små miljøvenlige tiltag i Danmark, der står for omkring 0,1 procent af verdens CO2-udslip, bliver forsvaret med, at det er bedre at gøre lidt end slet ingenting. De mindre initiativer inspirerer måske også politikerne til at kæmpe mod klimaforandringer på et højere niveau. Men måske handler de små tiltag også om at føle, at man med sine økologiske lærredsposer gør ét eller andet frem for at være et miljømæssigt ligegyldigt individ i en stor verden fuld af olieboringer og elektrificerede kinesiske millionbyer.