RokokoPosten: Cosa Nostra hyrer Thomas Borgen

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Der er rift om den afgående Danske Bank-direktør Thomas Borgen. Blot to dage efter at det blev annonceret, at han skal medvirke i en ny James Bond-film, er det kommet frem, at Borgen kan se frem til en højt profileret stilling i en større international virksomhed.

Det multinationale konsortium Cosa Nostra, der har base i Italien og beskæftiger sig med blandt andet byggeri, transport af nydelsesmidler og erotisk underholdning, har i dag offentliggjort ansættelsen af den tidligere direktør. Borgen fratrådte i sidste uge sin stilling i Danske Bank på grund af misforståelser i forbindelse med en række transaktioner i Danske Banks estiske afdeling, og fordi omverdenen ikke forstod hans måde at arbejde og tage ansvar på.

I Italien, særligt på Sicilien, er der stor jubel over ansættelsen af Thomas Borgen.

»Det er helt exceptionelt, at vi har fået fingrene i Thomas før andre lignende foreninger. Folk med så stor erfaring inden for vores vigtigste forretningsområder – vaskeri, internationale

pengestrømme og diskrete handler – er sjældent ledige på markedet,« siger foreningens bestyrelsesformand, som ønsker at være anonym, via en Skype-forbindelse fra Sicilien.

Ifølge formanden var det afgørende for Thomas Borgen at få et job uden for mediernes søgelys. I den nye stilling garanterer Cosa Nostra derfor, at kritiske journalister meget hurtigt holder op med at skrive om problematiske sager, når en af foreningens dialogmedarbejdere opsøger dem på deres bopæl.

Thomas Borgen bliver i Danske Bank, indtil en afløser er fundet, men han lægger ikke skjul på, at han glæder sig til skiftet.

»Cosa Nostra er en ambitiøs forening med stort internationalt økonomisk fokus, så jeg føler virkelig, at det er et match i forhold til mine kompetencer. Og så er Italien jo et pragtfuldt land, hvor stolene er varme på den naturlige måde. For at komme godt fra start dernede har jeg allerede købt en Ferrari for min fratrædelsesbonus i Danske Bank,« udtaler en stolt Borgen.

Han oplyser samtidig, at alle fremtidige ønsker om at komme i kontakt med ham skal ske ved at aflevere en seddel til Luca, som driver en lille bar ved navn Café Giovanni i byen Ragusa på Sicilien. Henvendelsen vil blive viderebragt til Borgen, hvorefter man bliver kontaktet.