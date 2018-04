RokokoPosten: Corydon ny afradikaliseringschef

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Med en enkelt hånd på rattet og blikket ud af bagruden bakker Bjarne Corydon rutineret sin Volvo-stationcar på plads, så traileren stikker en smule ud over graven. Vi er på Kirstinehøj Genbrugsplads på Amager, hvor forårssolen skinner, og mågernes skrig blander sig med larmen fra grave­maskiner og bakkende lastbiler.

Her har RokokoPosten mødt Corydon på hans sidste arbejdsdag som chef­redaktør for Børsen.

»Jeg skal bare lige af med det sidste læs, så er jeg færdig for i dag,« siger Corydon og tipper traileren.

Ned ryger en bunke eksemplarer af Anders Fogh Rasmussens »Fra socialstat til minimalstat«. Corydon tager en kost og fejer resterne samme vej. Det er blandt andet kaffekopper fra CEPOS og et stort maleri af Ayn Rand.

Alt sammen ryger det ned i en stor dynge af affald, der tydeligvis har ligget længe på lossepladsen. Mørnede røde faner, arbejdersangbøger og en messingbuste af Stauning.

Netop den evne til at dræne en organisation fuldstændigt for politisk ideologi gør, at den tidligere socialdemokrat Bjarne Corydon er blevet udpeget til chef for Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme.

Håbet er, at når Corydon på rekordtid kunne rense et 150 år gammelt parti og landets skøreste avis for meninger, vil det være en smal sag også at afradikalisere andre politiske og religiøse ekstremister.

På længere sigt er det forventningen, at den såkaldte Corydon-model kan eksporteres uden for landets grænser. F.eks. har den irakiske indenrigsminister Qasim al-Araji udvist interesse for Corydons sprogegenskaber og eventuelle slægtskab med den arabiske Quresh-klan.

»Havde vi haft Al-Bjarne som emir (leder, red.) i Daesh (Islamisk Stat, red.), havde terroristerne næppe indledt en fanatisk og brutal erobringskrig med hovedafhugninger og selvmordsbomber. De havde været alt for optagede af kalifatets arbejdsudbud i 1446 (år 2025, red.) samt at indføre nye arbejdstidsregler for koranskolelærere.«

