RokokoPosten: Chok: Veninder til polterabend uden udskejelser

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Familie og kolleger fik et chok, da de hørte det: Mia Laursens polterabend blev holdt uden meget dyre, farlige eller grænseoverskridende aktiviteter. I stedet tog hun og fem af hendes veninder på café og spiste brunch, hvorefter de shoppede tøj, gik en tur ved vandet og sluttede aftenen på en sushirestaurant.

»Det sidste var nok det dyreste, men så alligevel ikke, fordi der var buffet,« siger Nete Jensen, der stod for at arrangere dagen. Hun er klar over, at hun har brudt de fleste uskrevne regler for, hvordan man fejrer en veninde, der snart skal giftes.

»Jeg skulle virkelig sige til mig selv mange gange, at det var OK, at vi ikke hyrede en 22-årig håndværker med selvbruner over hele kroppen, der kom og lavede en lapdance på Mia, inden han rev sine underbukser af og lod hende gramse sig i skridtet,« siger hun, der mange gange under planlægningen blev opfordret til at inkludere endnu mere grænseoverskridende aktiviteter.

»Selv min mor, der er sygeplejerske på en intensivafdeling, mente, at vi enten skulle springe i faldskærm, køre BMX-cykler på glatte ramper eller i det mindste vælte hinanden i de der store sumobryderdragter.«

Også Mia Laursens kolleger i en større shippingkoncern blev overraskede, da de hørte om hendes planer.

»De kunne ikke forstå, at jeg kun kom af med, hvad der svarer til en halv dagsløn, især fordi jeg har en ret vel­ betalt stilling. Flere af dem havde prøvet at bruge en månedsløn på eksempelvis at indspille en fællessang med Remee, holde et dagsarrangement med Chris MacDonald eller tage på helikoptertur over det fynske øhav,« siger hun.

Den kommende brud kan stadig ikke helt kan forstå, hvad der skete.

»Jeg havde ikke sovet hele natten, fordi jeg var så nervøs. Jeg troede, jeg skulle ud til en slangetæmmer, fordi jeg har en skrækkelig frygt for slanger. Eller at der i det mindste ville være et dildoparty med en sexslave, der skulle prøve al legetøjet. Men så var det bare en stille og rolig dag. Jeg håber ikke, det ødelægger mit ægteskab,« siger Mia Laursen. Hun overvejer nu at fortsætte den fredelige tradition.

»Hvis Nete (Jensen, red.) en dag bliver gift, nøjes jeg måske bare med at arrangere en wellnessdag.«