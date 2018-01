RokokoPosten: Chok: Tekst på T-shirt passer ikke!

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Er det ikke nok med al den fake news i medierne? Kan vi nu heller ikke længere stole på, hvad der står på folks tøj?«

Elaine Hudson fra staten Virginia i USA er en af de mange, der i sidste uge fik sig noget af et chok over den kontroversielle T-shirt. Hun gik derfor straks ind på tøjkædens Facebook-side for at protestere. Det er hun ikke ene om. Flere hundrede mennesker har klaget over den vildledende tekst.

»Tænk, hvis vores børn ser en, der går rundt i den her T-shirt. Hvordan skal vi forklare dem, at det faktisk ikke er fredag hver dag, når det står på et stykke tøj?« skriver Kyle Coleman fra Birmingham i England.

Læs også RokokoPosten: Kvinde glæder sig rigtig meget til ressourceforløb

Danske Tabitha Sønderby udtrykker en lignende bekymring:

»Man tager jo heller ikke bare en trøje på, hvor der står »Manchester United«, hvis man ikke spiller for det hold, vel?«

Tøjkæden var i går ude med en pressemeddelelse, hvor de beklager, at deres T-shirt har stødt så mange mennesker. Den vil dog ikke blive fjernet fra hverken butikkerne eller reklamer på internettet.

»Det er jo bare en sjov tekst,« lyder det i pressemeddelelsen.

Læs også RokokoPosten: DF: Udgangsforbud i alle muslimske lande

Lektor Karina Malling, ekspert i beklædningsgenstandes sandhedsværdi, er uenig.

»Du er, hvad du har på, og selv hvis du er iklædt noget, som bare er for sjov, kan du ikke forvente, at andre forstår, at du mener det humoristisk. Derfor er det vigtigt at tage alt, hvad man ser af tekst og billeder på beklædningsgenstande, meget alvorligt,« siger hun og tilføjer:

»Som alle godt ved, er der et en-til-en-forhold mellem T-shirt-tryk og virkeligheden, og derfor kan man ikke tage en trøje på, hvor der står »I am Unicorn« uden at risikere, at folk bliver forvirrede, fordi de ikke ser dig som en enhjørning.«

Hun mener dog, at det havde været endnu værre, hvis tøjkæden havde valgt en sort model til at bære T-shirten i reklamerne: »Så havde man jo tænkt på Robinson Crusoes Fredag. Hvis en sort person har den her T-shirt på, tænker vi jo uvægerligt på slaveri og opfattelsen af, at sorte er primitive og den hvide mand underlegen. Den slags tanker slipper vi heldigvis for at få, fordi T-shirten bæres af en køn, hvid kvinde.«