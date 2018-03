RokokoPosten: Chok: DR-drama med vel-­ fungerende hovedperson

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Der er tale om en person, der fremstår nogenlunde velfungerende, altså uden store økonomiske vanskeligheder, en hemmelig kriminel løbebane, der er i gang med at blive afsløret, eller en ægtefælle, der er pædofil, hysterisk pillemisbruger eller seriemorder.«

Ordene kommer fra Danmarks Radios dramaafdeling og omhandler en karakter i en ny dansk TV-serie.

»Der er tale om selve hovedpersonen, der kun har en moderat eksistentiel krise. Vedkommende vil altså ikke råbe og skrige af sin partner midt om natten for derefter at løbe nøgen ud på gaden i frustration, hvilket er et kæmpe brud med dansk TV-tradition,« siger en pressechef.

Læs også RokokoPosten: Chok: Veninder til polterabend uden udskejelser

Den usædvanlige tilgang har dog ikke hele stationens accept. Hele 41 ud af DRs 524 pressechefer er stærkt skeptiske over for en TV-karakter, der ikke har mindst 14 problemområder i sit liv.

»Jeg er bange for, hvad det her kan betyde for Danmarks Radio, og om vi bliver nødt til helt at revurdere vores måde at lave TV-drama på. Hvis ikke den danske befolkning kan stole på, at vi hver søndag kan levere et plot, hvor en række ustabile, forkvaklede og sammenbrudte individer gør tingene meget værre for sig selv ved konstant at udvise skærende dårlig dømmekraft, hvem er vi så? Har begrebet public service så overhovedet en betydning?« spørger en af cheferne, der gerne vil være anonym.

Pressechefen fra dramaafdelingen afviser bekymringen.

»Det er vigtigt, at public service tør gå nye veje og udvise stort mod, når nu vi modtager så mange af danskernes penge hvert år. På den anden side er det en del af DRs etik, at vi ikke skal være unødigt krænkende, så vi forbeholder os naturligvis retten til fuldstændig at tage afstand fra det produktionsselskab, der laver serien, hvis der dukker et eller to vrede debatindlæg op i pressen,« siger chefen og tilføjer, at de 67 deltidsansatte DR-freelancere, der hjælper til med produktionen, formentlig også kan se frem til en fyreseddel, hvis serien bliver dårligt modtaget.

»Nu kalder vi det en fyreseddel, hvilket antyder, at de her mennesker har en form for arbejdstagerrettigheder. Det er selvfølgelig ikke tilfældet; vi dropper bare samarbejdet fra den ene dag til den anden uden så mange formaliteter.«