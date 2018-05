RokokoPosten: Breaking: Rygter om aktivitet i Trumps hjerne kan være sande

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Rygter om, at der er opdaget aktivitet i USA’s præsident, Donald Trumps, hjerne, er af de fleste seriøse analytikere blevet affejet som propaganda fra den amerikanske regering. Efter offentliggørelsen af en pressemeddelelse fra Pennsylvania Cognitive Research Center (PCRC) i Pittsburgh er der dog anledning til at tro, at der kan være hold i rygterne.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at forskningscentret er begyndt at undersøge Donald Trumps hjerne, nærmere bestemt sammenligne Trumps kognitive færdigheder med den 12-årige chimpanse Boomer, der sidste forår genskabte alle Trumps tweets på en formiddag. Forskningsleder Janelle McIntyre afviser dog at være nået langt nok til at drage konklusioner.

»Vi har endnu et egentligt gennembrud til gode, men vi har konstateret, at præsidenten er i stand til at respondere adækvat på simple instrukser. Vi er dog endnu ikke klar over, om det skyldes noget, der kan betegnes som egentlig tænkning, som vi kender det fra mennesker,« siger hun.

Forskningsprojektet arbejder ud fra en hypotese om, at præsidentens intelligens er på niveau med Boomers, men tesen er endnu hverken be- eller afkræftet, fortæller McIntyre. Hun vil derfor ikke tage stilling til rygterne om Trumps hjerneaktivitet, men bekræfter, at de kan være begyndt at florere, efter at PCRC introducerede projektet for pressen tidligere i år.

»Der kan nemt være en journalist eller to, der har misforstået noget og troet, at vores hypotese var bekræftet, måske fordi vedkommende ikke var klar over, hvad hypotese betyder,« siger hun.

Indtil videre lader det til, at chimpansen Boomer og præsidenten Trump er sammenlignelige på de fleste parametre. De ting, de skriver på deres skrivemaskiner, er stort set lige meningsfulde. Deres evne til at udføre simple opgaver er også stort set ens. Dog scorer Boomer højere på parametrene tålmodighed og selvkontrol.

»Det kan dog skyldes, at Boomer er født i laboratoriet og betragter det som sit hjem, mens Trump endnu er utryg og har brug for tid til helt at vænne sig til sit nye habitat,« slutter Janelle McIntyre.