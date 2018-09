RokokoPosten: Breaking: Pione Sisto afleverer bold til medspiller

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Det var en slukøret Pione Sisto, der blev skiftet ud efter første halvleg i søndagens hjemmebanekamp mod Wales.

Sisto havde ellers vist en masse gode takter under det meste af første halvleg. Kritikere og kommentatorer roser ham især for det hæsblæsende zigzagløb i slutningen af halvlegen, da han koldblodigt holdt på bolden så længe, at en gruppe walisiske spillere fik ham spillet helt ud af banen uden for alvor at komme tæt på ham.

Også flere af hans karakteristiske afleveringer til linjedommerne begejstrede tilskuerne, ligesom han flere gange sendte bolden direkte i fødderne på en modstander, hvilket kunne have skabt farlige situationer, hvis det ikke var, fordi det var Wales.

Der var dog nogle alvorlige skønhedsfejl i Sistos spil, og det er grunden til, at landstræner Åge Hareide valgte at skifte ham ud. En af de mere omtalte hændelser fandt sted cirka halvvejs i første halvleg, hvor Sisto havde alletiders chance for at sende en flot, lang bold ud over sidelinjen. Desværre ramte han den ikke ordentligt, så den stille og roligt trillede ind mod midten, hvor den blev samlet op af Christian Eriksen.

Der var dog også andre ting på spil, der påvirkede landstrænerens beslutning.

»Alle taler om, at Sisto afleverede til Christian Eriksen, men det var nu ikke så alvorligt. Eriksen udnyttede jo ikke muligheden, og man skal have lov at lave fejl,« siger Hareide og fortsætter:

»Senere vil Sisto aflevere bolden til den walisiske målmand, men i stedet for at placere den, så Hennessey kan gribe den uden at bevæge sig, er han faktisk lige ved at score. Havde Hennessey ikke været skarp, ville vi være kommet foran med 2-0.«

Pione Sisto selv er skuffet over udskiftningen, da han mener, at han alt i alt ydede godt i første halvleg.

»Jeg var uopmærksom på nogle kritiske tidspunkter, og det resulterede i nogle fejl. Men jeg synes også, at jeg viste rigtig gode takter,« siger han og uddyber:

»Min finte, hvor jeg pludselig lægger mig ned og lader modstanderen løbe med bolden, virkede rigtig godt flere gange. Alt i alt er jeg godt tilfreds med den måde, jeg udfyldte min rolle som spilforvirrer på, selvom det ikke altid lykkedes at sende bolden steder hen, som ingen havde forventet.«