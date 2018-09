RokokoPosten: Breaking: Nybagt mor gav far ret i noget med baby

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Natten til fredag skete det utænkelige i den østjyske by Langå. Den nybagte mor Tine Eriksen kom, efter flere nætter uden søvn, til at give faderen til barnet, Anders Eriksen, ret i et forslag vedrørende babypleje.

»Der sker det, at den lille midt under natamningen gylper ud over sin body, hvorefter Tine som altid beordrer mig til at skifte hans tøj. Men da amningen jo ikke er færdig, og han nok gylper igen, foreslår jeg simpelthen, at jeg skal vente med at skifte hans tøj, indtil hun er færdig med amningen. Der sker det så, at hun siger ‘Du har ret. Vi venter lidt’.«

Det fortæller Anders Eriksen, som over for RokokoPosten erkender, at han kun foreslog det, fordi han ikke gad at stå op for at skifte sønnen og ligeledes havde glemt, hvilken størrelse tøj babyen brugte.

Hos Interesseorganisationen For Nybagte Mødre advarer forkvinde og mor til fire, Natalie Evelina, andre mødre mod at gøre det samme.

»Når far pludselig tror, at han på niveau med moderen kan vurdere temperaturen på modermælkserstatningen, farvekoordinere tøjet eller lægge stofbleerne rigtigt sammen, kan det gå helt galt,« siger hun og fortsætter:

»Vi har set mange skrækeksempler, hvor mødre i et svagt øjeblik glemmer at kontrollere, kommentere og omgøre faderens handlinger. Enkelte spædbørn har fx fået en sut i munden, som ikke var blevet skoldet tre gange på den korrekte måde, eller fået modermælkserstatning, som var doseret op til fire milligram forkert og i øvrigt blev givet uden hensyn til barnets unikke sutteteknik. Det kan have fatale konsekvenser.«

Anders’ pludselige initiativ og selvstændige forslag møder også kritik fra Interesseorganisationen for Mænd På Barselsferie. Foreningen kæmper for mere frihed til faderen under barsel samt retten til at lægge barslen samtidig med VM, EM eller den afgørende fase af Champions League.

Med kommentarer som Anders’ risikerer årtiers indsats for at fratage faderen opgaver under barslen at ryge ud med det tisfyldte badevand, forklarer organisationens leder, Mogens Pedersen.

»Hvis mødrene får en fornemmelse af, at far godt kan give en sutteflaske og smøre den rigtige zinksalve på den røde numse, ryger alle de gode argumenter for, hvorfor faderen – og ikke moderen – kan gå ud med vennerne om aftenen, sove igennem om natten og generelt holde ferie under barslen. Det må for alt i verden ikke ske,« siger han.