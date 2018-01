RokokoPosten: Børnehave raser over sammenligning med blå blok

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Jeg tror, de fleste har den fornemmelse, at man kigger ind på en eller anden børnehave.«

Denne chokerende udmelding fra Dansk Folkepartis formand, Kristian

Thulesen Dahl, var det første, der mødte salgschef Rasmus Bagger fra Nørresundby, da han i en ikke-skemalagt pause på sit arbejde scrollede igennem Facebook.

»Jeg havde netop afleveret min søn, Lukas, og så blev jeg vred: Var hans børnehave virkelig sådan et sted, hvor ledelsen bare har givet totalt op, og hvor to asociale unger får lov at køre en eller anden syg magtkamp, der ødelægger legen for alle de andre børn?«

Men da Rasmus Bagger senere på dagen skulle hente Lukas, blev han mødt af en glad og smilende dreng, der både havde leget pirat med pædagogmedhjælperen Aske og løst et dyre-vende-spil på iPad.

Da RokokoPosten besøger børnehaven Myretuen, er børnene så småt ved at blive gjort klar til afhentning. Toiletbesøg klares, og snørebåndene på de små sko bindes omhyggeligt. De første forældre er allerede ankommet og står og sludrer med børnehavens ansatte, der fortæller om børnenes dag og giver gode råd og tips om trivsel og børnesundhed. Fra legepladsen høres børnelatter.

»Når jeg ser på ungerne, leger de alle virkelig godt med hinanden på tværs af både køn, hudfarve og alder og er gode til at dele. Det har jo intet med Christiansborg at gøre,« siger Rasmus Bagger.

Ikke kun forældrene forholder sig uforstående til Thulesen Dahls sammenligning. Ude på parkeringspladsen møder RokokoPosten daglig leder Anette Markussen, der er 48 år og har arbejdet på Myretuen siden 2004.

»Prøv nu li’ å’ hør’ her!,« siger Anette Markussen, mens hun tænder en cigaret.

»Vi er en selvejende institution med 83 børn, der taler otte forskellige sprog, syv børn har diagnoser, 11 spiser ikke gris, og lille Paprika My-Engholm la Cour må ikke få sukker eller gluten. Alle de unger skal fodres samt iføres og afklædes flyverdragter mindst to gange om dagen og ellers forhindres i at tæve hinanden ihjel ude i puderummet. Hvis vi drev det her som blå blok, ville det jo gå totalt op i hat og briller,« siger hun og tilføjer, at det jo ikke er fordi, hun vil være pædagog for enhver pris.