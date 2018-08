RokokoPosten: Biologer chokerer: Mennesket klogere end hidtil antaget

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Hvis vi er helt stille, kan vi måske være heldige og se, hvordan en menneskehan benytter sig af cykelklemmen, et simpelt værktøj fra moderne tid.«

Martina Jeong, biologiprofessor fra Stanford University, står med RokokoPostens udsendte bag en hæk i et midtjysk parcelhuskvarter. En menneskehan er i færd med at gøre sig klar til en cykeltur og tager pludselig en plastikklemme frem fra lommen.

»Se, hvordan den modsatrettede tommelfinger gør det nemt at sætte klemmen fast på buksebenet,« siger professor Jeong, da vi pludselig hører en høj menneskestemme.

»Det er menneskehunnen, der på en effektiv måde minder hannen om, at han skal huske et eller andet, måske en madpakke,« forklarer professoren og tilføjer, at hun endnu ikke har lært at afkode menneskets nuancerede sprog af fagter og strubelyde.

Jeong og hendes forskerhold har studeret mennesket i over fire år og kan konkludere, at arten er meget klogere end hidtil antaget, måske endda klogere end svin og blæksprutter.

»Vi har set dem bruge dåseåbnere, unbrakonøgler og sakse, og de kan som sagt godt give hinanden korte, meningsfulde beskeder. De er også i stand til at vaske sig med vand og forarbejde svampesporer til medicin,« siger Jeong, men understreger, at arten stadig befinder sig på et primitivt niveau.

»Når man ser mange eksemplarer af arten samlet på ét sted, eksempelvis inde i en bygning af glas eller stål, vil de bruge kropssprog og grynt for at opretholde dominans eller kæmpe om goder. Indtil for nylig var det primært hannernes domæne, men hunnerne er godt med i dag.«

Martina Jeong forstår godt, hvis nogle er overraskede eller måske endda nervøse over, at menneskearten udviser et så højt niveau af intelligens.

»Men bare rolig, delfinen er stadig meget klogere. Den kan advare livreddere og fortælle dem, hvis nogen er ved at drukne, og den kan helbrede depressioner og svære fysiske handicaps, bare man svømmer med den,« forsikrer hun.