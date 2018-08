RokokoPosten: Bilafbrændere jubler over ophævet forbud mod åben ild

RokokoPosten er en parodi på den aktuelle nyhedsstrøm.

Alle RokokoPostens nyheder er således fiktive, selv om de er stærkt inspirerede af virkeligheden.

Mens de fleste danskere har nydt den fantastiske sommer, har enkelte grupper været stærkt frustrerede over den tilsyneladende endeløse hedebølge. Landmænd har fået ødelagt høsten, pølsevogne har været ramt af faldende omsætning, og biografer har haft svært ved at lokke publikum ind i mørket.

Også en anden gruppe har mærket konsekvenserne af hedebølgen. Unge bilafbrændingsentusiaster har haft svært ved at udøve deres hobby på grund af det afbrændingsforbud, der indtil for nylig var gældende i hele landet.

»Det har virkelig været trist at se på alle de lange rækker af biler, som der ikke var den mindste smule ild i,« forklarer en anonym 21-årig mand fra Nørrebro, hvis etnicitet – i modsætning til hans alder, køn og bopæl – er fuldstændig irrelevant og derfor ikke bliver omtalt i denne artikel.

»Sommeren er traditionelt sæson for afbrænding af biler; der er intet som en dansk sommeraften, hvor man hygger sig med vennerne, mens man ser en Ford Mondeo fra 2012 brænde lystigt ud. Men selvfølgelig vil man ikke sætte ild til bilerne, hvis der kan gå ild i nærliggende beplantning, og man derved risikerer at starte en omfattende skovbrand eller på anden vis skabe kaotiske tilstande for myndigheder og lokalbefolkning,« forklarer han.

En anden yngre mand, der beskriver sig selv som rekreativ bilafbrænder på hobbyplan, supplerer.

»Det har været en hård sommer, fordi vi med misundelse har kunnet kigget til den anden side af Øresund på vores svenske kammerater. De svenske myndigheder har været langt mindre restriktive i forhold til bilafbrænding, og det er da også vigtigt at understrege, at ingen af de skovbrande, som der har været der, har haft noget med bilbrande at gøre.

Selvom der er tørke, kan man sagtens sætte ild til biler på en ansvarlig måde, så efter min mening har de danske myndigheder været lige lovlig forsigtige,« forklarer han.

Begge mænd er imidlertid enige om at lægge den trælse periode bag sig og se fremad mod en sensommer, hvor de efter bedste evne vil forsøge at kompensere for de mange lyse nætter uden brændende biler.